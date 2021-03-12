Европарламент просит помощи: на дне Балтийского моря лежит химоружие

Заместитель председателя Комиссии по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт и его коллеги из Европарламента направили письмо Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейской комиссии, в котором депутаты обращают внимание на химическое оружие и боеприпасы, затопленные в Балтийское море во время и после Второй мировой войны. Депутаты просят Европейскую комиссию принять меры и устранить опасность.

«После Второй мировой войны в Балтийском море были затоплены боеприпасы и химоружие. Это одна из основных причин риска загрязнения Балтийского моря, - заявил Паэт. - Поскольку озабоченность по поводу Балтийского моря разделяют многие европейские страны, то будет уместным, если и Европейская комиссия подставит свое плечо как финансово, так и другими способами».

В своем письме депутаты предложили один из возможных методов, которое позволит начать заниматься данной проблемой — это обеспечить адекватное финансирование из программы «Интеррег. Регион Балтийского моря 2021-2027».

«Мы также предложили, что вопрос мог бы решаться в сотрудничестве ЕС-НАТО», - добавил Паэт.