В странах Балтии снизилось суточное число заражений COVID-19

Накануне в Эстонии было выявлено 1957 заболевших, в Латвии - 638, в Литве - 596 случаев коронавируса. Таким образом, в странах Балтии в четверг был зарегистрирован 3191 заболевший.

В Эстонии за минувшие сутки было зафиксировано 1358 новых заражений, сообщил в пятницу Департамент здоровья. С начала пандемии в Эстонии выявлено 82 тыс. 286 случаев заражения COVID-19. За сутки скончались девять человек, после начала пандемии умерли от коронавируса 695 человек, всего выздоровели - 58 тыс. 043.

Введена как минимум одна доза вакцины у 122 тыс. 087 человек (9,186% от численности населения), курс вакцинации завершен у 50 тыс. 691 человека (3,814%).

В Литве за минувшие сутки подтверждено 355 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек, сообщает в пятницу агентство BNS со ссылкой на департамент статистики.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 204 тыс. 356 случаев COVID-19. Скончались от коронавируса 3 тыс. 373 человека. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связана 6 тыс. 801 смерть. Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 241 тыс. 746 человек, обеими дозами - 91 тыс. 546 человек.

Старт массовой вакцинации в Литве ожидается в конце весны, представители министерства здравоохранения пока не могут ни назвать точной даты, ни сколько времени будут прививать желающих. Однако порядок вакцинации будет меняться - с началом массовой вакцинации люди, должны будут сами регистрироваться для прививки, сообщает в пятницу газета Kauno diena.

В Латвии за прошедшие сутки выявлено 632 новых случая COVID-19, умерли девять человек, сообщает в пятницу агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний. С начала пандемии COVID-19 выявлен у 92 тыс. 906 человек, умерли 1 746 человек.

По данным агентства, в Латвии с начала вакцинации от COVID-19 первую прививку получил 72 тыс. 981 человек, завершили вакцинацию 18 тыс. 105 человек.

По показателю заболеваемости коронавирусом за последние две недели Литва оказалась на 17-м месте по новым заражениям COVID-19 среди стран, которые оцениваются Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, а по смертности страна находится на 13-м месте, сообщает в пятницу агентство BNS.

На минувшей неделе Литва по этим показателям была соответственно на 19-м и 15-м местах. По обнародованным Центром в четверг обновленным данным, двухнедельная заболеваемость в Литве составляет почти 307 случаев на 100 тыс. жителей - что на 78 случаев больше, чем было на прошлой неделе.

Первой среди стран ЕС идет Чехия, в которой на 100 тыс. жителей за аналогичный период пришлось 1 572 случая, второй - Эстония с 1 397 случаями, третья - Мальта с 720 случаями.

За последние две недели на 1 млн человек в Литве пришлось почти 58 смертей (на 1 меньше, чем неделю назад), и по этому показателю Литва - 13-я в списке. На первом месте по смертности - Словакия (почти 246 смертей на 1 млн жителей), вторая - Чехия (почти 239), далее следует Венгрия (146).

Лучшие показатели в Европе по-прежнему у Исландии, которая не входит в Евросоюз. Здесь за последние две недели на 100 тыс. жителей пришлось четыре новых зараженных, не фиксировалось ни одной смерти.