Полиция: маски носят 95 процентов людей

В пятницу кризисный руководитель Департамента полиции и погранохраны Валло Коппель сказал журналистам, что, по оценке полиции, маски носят 95 процентов людей. На вчерашний день их было даже 96 процентов, в то время как в ноябре прошлого года маски не носили 70-80 процентов людей.

По словам Коппеля, причиной отказа от маски, как правило, являются беспечность и легкомыслие. Он привел в пример, что часто приходится иметь дело с людьми, которые не носят маски в небольших магазинах или на заправках. «В большинстве случаев за отказом от маски не стоит желание избежать ответственности», - заявил он.