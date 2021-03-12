Полиция: маски носят 95 процентов людей
По данным полиции, около 95 процентов людей носят маски, а число тех, кто от них отказывается, минимально.
По данным полиции, около 95 процентов людей носят маски, а число тех, кто от них отказывается, минимально.
В пятницу кризисный руководитель Департамента полиции и погранохраны Валло Коппель сказал журналистам, что, по оценке полиции, маски носят 95 процентов людей. На вчерашний день их было даже 96 процентов, в то время как в ноябре прошлого года маски не носили 70-80 процентов людей.
По словам Коппеля, причиной отказа от маски, как правило, являются беспечность и легкомыслие. Он привел в пример, что часто приходится иметь дело с людьми, которые не носят маски в небольших магазинах или на заправках. «В большинстве случаев за отказом от маски не стоит желание избежать ответственности», - заявил он.
В принципе, по словам Коппеля, антимасочников очень мало: в марте всего 116 человек отказались от маски, предложенной полицией. В четверг от предложенной маски отказались всего два человека.