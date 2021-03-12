Сложные дорожные условия: грузовик вылетел в кювет и перевернулся, всех водителей призывают к осторожности

В 11:50 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Ахасте на 29,5 км дороги Ванамыйза-Коонга-Ахасте грузовик выехал в кювет и перевернулся на бок. Одна из полос закрыта для движения, пишет Pärnu Postimees.

По данным полиции, водитель не пострадал в ДТП.

ДТП в Ахасте. ФОТО: Tark Tee kuvatõmmis

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла обращает внимание водителей на погодные условия. "Из-за снегопада дорожные условиях во многих местах могут быть тяжелыми, поэтому следует быть особенно бдительными и осторожными", - сказала она.

Райдла подчеркнула, что нужно держать дистанцию, избегать обгонов и выбирать соответствующую дорожным условиям скорость.

Служба погоды Эстонии сегодня объявила предупреждение первого уровня. Транспортный департамент предупреждает, что снегопады и метели, распространяющиеся на восток от островов, в течение дня превратятся в мокрый снег и дождь, а в Центральной и Восточной Эстонии также может пойти ледяной дождь. Температура воздуха постепенно поднимается выше нуля градусов. Поскольку температура дорожного покрытия составляет около нуля градусов, а на востоке и ниже нуля, высока опасность обледенения и дороги станут скользкими. Поздним вечером дождь пройдет по Западной Эстонии, а утром на востоке.