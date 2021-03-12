Михаил Кылварт ушел на самоизоляцию

«Узнал, что контактировал с человеком, который сдал положительный тест на COVID-19, и поэтому являюсь близким контактом. Чувствую себя хорошо и никаких симптомов у меня не появилось. С сегодняшнего дня и до конца следующей недели работаю дома, следуя инструкциям Департамента здоровья. При первой возможности также сдам анализы», - рассказал Михаил Кылварт.