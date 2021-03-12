Пт, 12.03.2021
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Михаил Кылварт ушел на самоизоляцию

Михаил Кылварт. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил на своей странице в Facebook, что ушел на самоизоляцию.

«Узнал, что контактировал с человеком, который сдал положительный тест на COVID-19, и поэтому являюсь близким контактом. Чувствую себя хорошо и никаких симптомов у меня не появилось. С сегодняшнего дня и до конца следующей недели работаю дома, следуя инструкциям Департамента здоровья. При первой возможности также сдам анализы», - рассказал Михаил Кылварт.

«В настоящее время вирус распространяется стремительно, поэтому прошу всех избегать контакты, соблюдать дистанцию и носить маску. Время такое, что требует от нас всех совместных усилий в борьбе с вирусом. Будем здоровы!» - добавил он.

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