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Агент Роналду обсудил с «Реалом» возможность возвращения игрока

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. ФОТО: Jonathan Moscrop/Sportimage/PA Images

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Реал», пишет Sports.

Агент португальца Жорже Мендеш обсудил со «сливочными» возможность перехода своего клиента в мадридский клуб, утверждает El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что «бьянконери» могут продать 36-летнего игрока за 60 млн евро.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Он лучший бомбардир в истории клуба с 450 голами. Вместе с «Реалом» Роналду 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.

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