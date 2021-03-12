Картина дня: лидерство в рейтинге заболевамости, подростковые разборки и демарш депутата от EKRE

О чем не любят говорить в Эстонии

Cо времен Римской империи степень цивилизованности и уровень развития любого государства определяется полнотой реализации принципа разделения исполнительной, законодательной и судебной власти. Cоздается впечатление, что в нашем государстве эту тему старательно обходят. Читать далее...

Коронавирус сильно повлиял на работу ЗАГСа: что будет со свадьбами и как их планировать?

Хотя пандемия внесла изменения в очень многие сферы нашей жизни, желания жениться она не отбила. Зато весьма усложнила проведение не только самого торжества, но и даже подачу заявления на регистрацию брака. Читать далее...

Сувенирный бизнес молит о помощи: большинство компаний фактически банкроты

Cоюз продавцов и производителей сувениров (SMTL) просит правительство как можно скорее утвердить кризисную поддержку, чтобы малые предприятия могли подавать заявки и получать помощь. Читать дальше...

Полиция: маски носят 95 процентов людей

По данным полиции, около 95 процентов людей носят маски, а число тех, кто от них отказывается, минимально. Читать далее...

Шведские СМИ: в случае начала крупномасштабной войны у России будет преимущество перед странами НАТО

У России будет преимущество перед странами НАТО в случае начала крупномасштабной войны в непосредственной близости от Швеции. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на отчет шведского агентства оборонных исследований (FOI). Читать далее...

Пилотный проект вакцинации запутал семейных врачей

Утром 10 марта семейные врачи были удивлены письмом из Больничной кассы, в котором говорилось, что в выходные дни в рамках общенационального пилотного проекта цифровой регистратуры могут быть вакцинированы 6000 человек в возрасте от 65 до 69 лет. Семейные врачи узнали, что в проекте принимают участие некоторые крупные больницы и медицинский центр Qualitas, и семейные врачи также могут присоединиться, если сообщат об этом не позднее 13 часов. Читать далее...

Видео: таллиннская больница показала реальные очереди из скорых перед ЭМО

Неделю назад Rus.Postimees писал, что 5 марта перед отделением экстренной медицинской помощи Ида-Таллиннской центральной больницы образовалась огромная очередь из скорых. Сегодня больница поделилась ускоренным видео восьми часов того рабочего дня. Читать далее...

Содержание коронавируса в сточных водах остается очень высоким

Содержание коронавируса в пробах сточных вод практически всех крупных городов Эстонии остается высоким и в ближайшие несколько недель не стоит ждать уменьшения числа инфицированных — таковы результаты исследования сточных вод, взятых учеными Тартуского университета на этой неделе. Читать дальше...

Обновленный список: из каких стран можно без ограничений въехать в Эстонию

По прибытии в Эстонию 10-дневное ограничение свободы передвижения распространяется на тех, кто прибывает из стран Европейского союза, Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны с уровнем инфицирования более 150 человек на 100 000 жителей в последние 14 дней. Читать дальше...

Euronews узнал условие выдачи «паспортов вакцинации» в ЕС

Будущий «паспорт вакцинации» для свободного передвижения в Евросоюзе будет действителен только при вакцинации против COVID-19 препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA), сообщил в пятницу телеканал Euronews со ссылкой на источник в ЕС. Читать дальше...

ФОТО 〉 В Эстонии найдена редкая 32-летняя летучая мышь