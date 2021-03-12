Картина дня: подростковые разборки, рекордное число вакцинированных и откровения семейного врача

Разборки между друзьями привели к смерти: цена жизни 16-летнего подростка составила всего 60 евро

Почему тогда еще 21-летний Эдуард Каськ летом 2019 года убил своего якобы хорошего друга, 16-летнего Каспара, спалив молодого человека в доме его бабушки? «Я не хотел смерти друга. Я хотел его только побить», - скажет Эдуард, объясняя, как он поджег жилой дом в деревне Кюкитая, на втором этаже которого заживо сгорел Каспар. Читать далее...

Департамент здоровья: AstraZeneca рекомендуется и в возрастной группе 80+

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, семейный врач и член экспертной комиссии по иммунопрофилактике, доктор Марье Оона и председатель правления Кассы страхования от безработицы Меэлис Паавель. Читать далее...

Изгнанный из союза со скандалом врач: знаю коллег, которые ездят на BMW за 55 тысяч евро

Доктор Мадис Вескимяги, которого год назад исключили из Союза семейных врачей за то, что он осмелился критиковать своих коллег, утверждая, что те cкорее купят себе шикарный автомобиль, чем приобретут дорогое оборудование для центра семейных врачей, сейчас живет и работает недалеко от Пярну в Тыстамаа, и в его списке пациентов - более 2000 человек. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 1358 зараженных, вакцинировано рекордное число людей

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7237 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1358, то есть 18,8% от общего количества. Читать далее...

Михаил Кылварт ушел на самоизоляцию

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил на своей странице в Facebook, что ушел на самоизоляцию. Читать далее...

За попытку убийства своего трехлетнего ребенка мужчина проведет в тюрьме более восьми лет

Госсуд оставил неизменным приговор мужчине, который закрылся вместе с трехлетней дочерью в квартире, запер входную дверь и подпер ручку стулом. Затем он разлил бензин в нескольких местах и поджег его. Отец удерживал дочь и только после вмешательства матери девочки и соседей передал ребенка через окно. Читать далее...

О чем не любят говорить в Эстонии

Cо времен Римской империи степень цивилизованности и уровень развития любого государства определяется полнотой реализации принципа разделения исполнительной, законодательной и судебной власти. Cоздается впечатление, что в нашем государстве эту тему старательно обходят. Читать далее...

Коронавирус сильно повлиял на работу ЗАГСа: что будет со свадьбами и как их планировать?

Хотя пандемия внесла изменения в очень многие сферы нашей жизни, желания жениться она не отбила. Зато весьма усложнила проведение не только самого торжества, но и даже подачу заявления на регистрацию брака. Читать далее...

Полиция: маски носят 95 процентов людей

По данным полиции, около 95 процентов людей носят маски, а число тех, кто от них отказывается, минимально. Читать далее...

Шведские СМИ: в случае начала крупномасштабной войны у России будет преимущество перед странами НАТО

У России будет преимущество перед странами НАТО в случае начала крупномасштабной войны в непосредственной близости от Швеции. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на отчет шведского агентства оборонных исследований (FOI). Читать далее...

Пилотный проект вакцинации запутал семейных врачей

Утром 10 марта семейные врачи были удивлены письмом из Больничной кассы, в котором говорилось, что в выходные дни в рамках общенационального пилотного проекта цифровой регистратуры могут быть вакцинированы 6000 человек в возрасте от 65 до 69 лет. Семейные врачи узнали, что в проекте принимают участие некоторые крупные больницы и медицинский центр Qualitas, и семейные врачи также могут присоединиться, если сообщат об этом не позднее 13 часов. Читать далее...

Видео: таллиннская больница показала реальные очереди из скорых перед ЭМО