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Комитет министров Совета Европы призвал Россию без промедления освободить Алексея Навального и отменить приговор по делу Ив Роше о его отправке в колонию. Однако Навального в очередной раз увезли из СИЗО в неизвестном направлении. Лишение его свободы "абсолютно противоречит выводам и духу" постановления Европейского суда по правам человека по делу Навального, которое до сих пор не исполнено, признал Комитет.

Решение комитета министров Совета Европы (руководящего органа Совета Европы, куда входят министры иностранных дел 47 государств-членов совета) принято на завершившейся 11 марта в Страсбурге сессии по контролю за исполнением наиболее резонансных постановлений ЕСПЧ, пишет Би-би-си.

На этих сессиях обсуждаются конкретные меры, которые, по мнению комитета, должны устранить выявленные ЕСПЧ нарушения Европейской Конвенции в конкретных делах и восстановить права заявителей.

Постановление ЕСПЧ по жалобе Навального в связи с делом "Ив Роше" было принято еще в 2017 году, но пока политик был осужден условно, вопрос об этом комитет не рассматривал. Не было его и в утвержденной в декабре 2020 года повестке нынешней сессии.

Представители Навального от его имени в феврале сообщили комитету министров Совета Европы об "абсолютном неуважении" России к обязательству исполнять решения ЕСПЧ и "нежелании властей даже делать вид", что они его исполняют. "Незаконное осуждение по делу "Ив Роше" стало инструментом в руках властей для продолжения его преследования", - говорилось в их обращении.

После лишения Навального свободы и решения о его отправке в колонию комитет решил этот вопрос экстренно рассмотреть.

Что говорится в решении?

В решении комитет ссылается на выводы ЕСПЧ, согласно которым приговор Алексею Навальному и его брату Олегу по делу "Ив Роше" в 2014 году за деятельность, "неотличимую от коммерческой", был произвольным, непредсказуемым и явно необоснованным.

ЕСПЧ признал, что приговор был вынесен в нарушение статей 7 и 6 Европейской конвенции - о запрете наказания за действия, не являющиеся по закону преступлением, и праве на справедливое судебное разбирательство.

Пересмотр приговора Верховным судом России, который оставил его в силе, "не исправил установленных нарушений", признали в Страсбурге. Заявители, по мнению Комитета, "продолжают испытывать негативные последствия приговора, вынесенного с нарушениями Конвенции".

"Глубокую озабоченность" комитета вызвала замена Навальному условного осуждения реальным сроком лишения свободы. В решении говорится, что "исполнение приговора, вынесенного с такими существенными нарушениями, абсолютно противоречит выводам и духу постановления ЕСПЧ".

Комитет напомнил, что по его устоявшейся практике исполнить решение ЕСПЧ о нарушении статьи 7 Конвенции без отмены приговора невозможно. Он призвал власти "принять все возможные меры для отмены приговора" по делу "Ив Роше" и устранить его "любые негативные последствия".

Навальный тем временем должен быть "без промедления освобожден", говорится в решении.

Где сейчас Навальный и что говорит защита

"Комитет министров подтвердил нашу позицию о том, что, поскольку было допущено нарушение 7-й статьи Конвенции и действия, за которые Алексей был осужден, не являются преступлением, власти должны немедленно его освободить от отбывания наказания. То есть "7-я статья нарушена - освобождайте", - сказала Би-би-си адвокат Ольга Михайлова.

Несмотря на такое решение Комитета министров, подчеркнула она, Навального в очередной раз увезли в неизвестном направлении из СИЗО города Кольчугина, подчеркнула она.

Адвокаты Навального считают, что политика не могли этапировать в колонию и должны были оставить в СИЗО до рассмотрения апелляционной жалобы на приговор по делу о клевете на ветерана. В резолютивной части этого приговора Навальному было не только назначено наказание в виде штрафа по статье о клевете там же были указаны и 2,5 года колонии по делу Ив Роше. Защита добивается отмены приговора и считает, что этапировать осужденного можно будет только в случае, если именно он вступит в силу.

Мнения опрошенных Би-би-си юристов по этому поводу разошлись. Так, судья Мосгорсуда в отставке и бывший член президентского совета по правам человека (СПЧ) Сергей Пашин говорил, что Навального могут отправить в колонию на основании уже вступившего в силу решения о замене условного срока реальным.

Но соратник Пашина по СПЧ, адвокат и бывший прокурор Юрий Костанов сказал Би-би-си, что согласен с позицией адвокатов Навального, что до вступления в силу более позднего приговора, в котором объединены наказания, этапирование невозможно.

Что может сделать дальше комитет министров Совета Европы?

Решение Комитета принималось в закрытом заседании без участия заявителей и экспертов, однако свои меморандумы в поддержку Навального прислали в Страсбург адвокаты из правозащитных НКО - Центра содействия международной защите и правозащитного центра "Мемориал" (внесен в России в список иностранных агентов).

"Мемориал" просил комитет министров предписать России правовую обязанность отменять решения национальных судов и пересматривать уголовные дела в ситуациях, когда ЕСПЧ установил нарушения статьи 7 Конвенции.

А Центр содействия международной защите сообщил, что российская судебная система применяет избирательный подход к исполнению решений ЕСПЧ в случаях нарушения права на справедливое судебное разбирательство. Во многих делах Верховный суд России в таких случаях приговоры отменял, а дела рассматривались заново.

Алексей Навальный просил комитет министров Совета Европы возбудить в Европейском суде по правам человека разбирательство о неисполнении Россией решений ЕСПЧ. Однако участники сессии договорились лишь заново рассмотреть его дело на следующей сессии в июне 2021 года.

Если политик к тому моменту не будет освобожден, комитет сделает следующий шаг - примет промежуточную резолюцию о сложной ситуации, которая требует "особого внимания".

Передавать на рассмотрение ЕСПЧ вопрос, выполнили ли национальные власти обязанность исполнить его решения, комитету позволяет с 2010 года 46-я статья Конвенции о правах человека. Но комитет применил эту процедуру лишь однажды - в отношении Азербайджана в похожем деле оппозиционера и блогера Ильгара Мамедова - чтобы освободить его из тюрьмы.

После обращения комитета министров в ЕСПЧ Мамедова освободили по УДО, но судимость не позволяла ему участвовать в выборах. Верховный суд Азербайджана снял с него все обвинения лишь после того, как ЕСПЧ подтвердил, что его решение не исполнено. Этого же теперь добивается и Навальный.

В решении комитета министров ничего не говорится об обеспечительных мерах по новой жалобе Навального, в которой говорится о покушении на его убийство и причастности к этому, по его мнению, сотрудников ФСБ.

ЕСПЧ потребовал освободить Навального до рассмотрения этого дела, ссылаясь на то, что содержание под стражей и под полным контролем властей создает угрозу его жизни и здоровью. Но у комитета министров нет прямых полномочий контролировать исполнение таких мер, в отличие от постановлений ЕСПЧ по существу.

Мосгорсуд уже заявил 20 февраля в своем решении по назначению Навальному реального срока, что требование ЕСПЧ его освободить "не может быть принято во внимание", поскольку "фактически оно является обращением исполнительного органа (Комитета министров) Европейского Суда по правам человека". При этом Мосгорсуд перепутал статус органов Совета Европы, решив, что Комитет министров подчиняется ЕСПЧ.

Однако в Страсбурге никакого подчиненного ЕСПЧ "исполнительного органа" не существует. А Комитет министров, куда входит глава МИД России Сергей Лавров, является руководящим органом Совета Европы, и решение об освобождении Навального принял только сейчас.

Кроме того, Мосгорсуд и минюст, отвечающие в России за исполнение решений ЕСПЧ, заявили, что вопрос об отмене приговора могут разрешать исключительно национальные суды, и позиция ЕСПЧ повлиять на это не может.

По российской Конституции не исполнять решение ЕСПЧ власти не могут без разрешения Конституционного суда. Таких обращений в КС пока не поступало, к тому же решение КС не имеет юридической силы за пределами России.

По уставу Совета Европы, государство можно из него исключить за грубое нарушение принципов верховенства права и соблюдения прав человека и основных свобод.

Но эта возможность была использована лишь однажды - когда к власти в Греции пришли "черные полковники", и права человека там массово нарушались. Греция в ответ обвинила структуры Совета Европы в "вопиющей антигреческой деятельности" и нарушении процедур. Накануне исключения Греция объявила о выходе из Совета Европы сама и окончательно покинула его в 1970 году.