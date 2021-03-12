Пт, 12.03.2021
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В Латвии удаленная работа теперь является обязательным условием

ФОТО: AFP / Scanpix

Работники учреждений госуправления и частного сектора Латвии с 16 марта должны будут работать удаленно, постановил в пятницу, 12 марта, Кабинет министров страны, пишет Rus.TVNET.

Это требование не будет распространяться на производственные отрасли и другую работу, которую объективно невозможно выполнить удаленно.

Ранее организация по возможности удаленной работы носила рекомендательный характер, а сегодня в распоряжение о режиме чрезвычайной ситуации Латвии внесены поправки, согласно которым работодатель обязан выявить тех сотрудников, которые могут выполнять работу на месте, чтобы обеспечить ее непрерывность, а остальных перевести на удаленную работу.

Если работник укажет на объективные обстоятельства, которые не позволяют ему выполнять работу удаленно по месту жительства, работодатель должен рассмотреть возможность, чтобы он мог выполнять работу на месте, обеспечив соответствующие меры эпидемиологической безопасности и средства индивидуальной защиты.

Если работа в государственном учреждении организуется на месте, его руководитель должен обеспечить следующие условия:

  • в одном кабинете находится только один сотрудник;
  • в офисах открытого типа на одного человека приходится не менее 15 квадратных метров площади;
  • должны быть разработаны графики работы, по которым сотрудники приходят работать на месте каждый второй день, если невозможно обеспечить каждому работнику отдельный кабинет или 15 квадратных метров площади в офисе открытого типа.

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