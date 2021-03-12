В Латвии удаленная работа теперь является обязательным условием

Это требование не будет распространяться на производственные отрасли и другую работу, которую объективно невозможно выполнить удаленно.

Ранее организация по возможности удаленной работы носила рекомендательный характер, а сегодня в распоряжение о режиме чрезвычайной ситуации Латвии внесены поправки, согласно которым работодатель обязан выявить тех сотрудников, которые могут выполнять работу на месте, чтобы обеспечить ее непрерывность, а остальных перевести на удаленную работу.

Если работник укажет на объективные обстоятельства, которые не позволяют ему выполнять работу удаленно по месту жительства, работодатель должен рассмотреть возможность, чтобы он мог выполнять работу на месте, обеспечив соответствующие меры эпидемиологической безопасности и средства индивидуальной защиты.

Если работа в государственном учреждении организуется на месте, его руководитель должен обеспечить следующие условия: