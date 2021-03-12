В Кесклинне появятся новые краны с питьевой водой
В рамках победившего в голосовании народного бюджета Таллинна проекта в столичном районе Кесклинн в этом году появится целый ряд кранов с питьевой водой.
В рамках победившего в голосовании народного бюджета Таллинна проекта в столичном районе Кесклинн в этом году появится целый ряд кранов с питьевой водой.
«Учитывая пожелания авторов идей и исходя из расположения водопроводных труб, мы выбрали шесть предварительных мест для кранов с водой: на променаде Рейди рядом с перекрестком с улицей Ахтри и около "Русалки", в парках Фальги и Тийгивески, на Башенной площади и у пешеходной и велосипедной дорожки рядом с улицей Ярвевана. Кроме этого, мы хотим в соответствии с пожеланием одного из авторов установить кран и рядом с улицей Пирита напротив мемориала Маарьямяэ», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
На голосовании в рамках народного бюджета в Таллинне самым популярным проектом в районе Кесклинн оказалась идея «Краны с питьевой водой вдоль троп здоровья», которую представили два автора - Мооника Китт и Тайми Саар. За проект проголосовало 557 жителей района.
Второе место заняла идея «Мечта Элийзабет: детская площадка для детей в возрасте 10+», за которую отдали голоса 500 человек. Эта идея также будет претворена в жизнь. Идея предполагает сооружение игровой площадки для детей старше 10 лет в парке Хирве. Чтобы обсудить возможное месторасположение игровой площадки вчера вечером было организовано обсуждение с местными жителями. На основании полученной обратной связи в ближайшее несколько недель будут проанализированы различные предложенные места и выбрано наиболее подходящее. Проект игровой площадки планируется создать в этом году и приступить к строительству в следующем.