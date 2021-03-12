В Кесклинне появятся новые краны с питьевой водой

«Учитывая пожелания авторов идей и исходя из расположения водопроводных труб, мы выбрали шесть предварительных мест для кранов с водой: на променаде Рейди рядом с перекрестком с улицей Ахтри и около "Русалки", в парках Фальги и Тийгивески, на Башенной площади и у пешеходной и велосипедной дорожки рядом с улицей Ярвевана. Кроме этого, мы хотим в соответствии с пожеланием одного из авторов установить кран и рядом с улицей Пирита напротив мемориала Маарьямяэ», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

На голосовании в рамках народного бюджета в Таллинне самым популярным проектом в районе Кесклинн оказалась идея «Краны с питьевой водой вдоль троп здоровья», которую представили два автора - Мооника Китт и Тайми Саар. За проект проголосовало 557 жителей района.