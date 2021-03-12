Депутат Рийгикогу: себя я вакцинировать не позволю и другим не советую
Депутат Рийгикогу и член партии EKRE Калле Грюнталь подтвердил газете Järva Teataja, что когда в скором времени депутатов парламента начнут вакцинировать, то он на это не пойдет.
Депутат Рийгикогу и член партии EKRE Калле Грюнталь подтвердил газете Järva Teataja, что когда в скором времени депутатов парламента начнут вакцинировать, то он на это не пойдет.
Грюнталь пояснил, что вакцина AstraZeneca вакцина все еще находится на стадии тестирования, и ее побочные эффекты неизвестны. «Эстония в настоящее время является лабораторией по испытанию вакцинации», - сказал он.
Грюнталь заявил, что в данный момент в стране происходит пропагандистская война, чтобы как можно больше людей согласились вакцинироваться. По его мнению, это однако должно быть выбором каждого человека. Также он признал, что, поскольку сам не намерен вакцинироваться, не советует это и другим.
Правительство вчера на кабинетном совещании одобрило предложение в ближайшее время начать вакцинацию членов Рийгикогу и правительства, а также руководителей других конституционных институтов, чтобы обеспечить эффективное государственное управление в сложных условиях кризиса.