Судебный исполнитель: «Ребенку на удаленке купили планшет, родители оказались в огромных долгах»
В понедельник, 15 марта, в 20.25, в эфир канала ETV+ выйдет новый выпуск ток-шоу «Своя правда», в которой на этот раз говорили о долгах.
В понедельник, 15 марта, в 20.25, в эфир канала ETV+ выйдет новый выпуск ток-шоу «Своя правда», в которой на этот раз говорили о долгах.
Судебный исполнитель Татьяна Афанасьева рассказала историю своей клиентки, которая оказалась в долгах из-за коронавируса: «Ребенка отправили на удаленное обучение, компьютера дома не было, мама купила ему в кредит планшет за 300 евро. Из-за той же короны она потеряла работу и не смогла выплачивать кредит. Ко мне она попала с долгом уже в 1200 евро».
Судебный исполнитель призвала, несколько раз подумать, прежде чем брать кредиты или рассрочки: «В этой истории тоже можно было обойтись без долгов, если бы мать попросила о помощи школу или город».
Смотрите новый выпуск ток-шоу «Своя правда» в понедельник, 15 марта, в 20.25 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.