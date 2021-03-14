Судебный исполнитель: «Ребенку на удаленке купили планшет, родители оказались в огромных долгах»

Судебный исполнитель Татьяна Афанасьева рассказала историю своей клиентки, которая оказалась в долгах из-за коронавируса: «Ребенка отправили на удаленное обучение, компьютера дома не было, мама купила ему в кредит планшет за 300 евро. Из-за той же короны она потеряла работу и не смогла выплачивать кредит. Ко мне она попала с долгом уже в 1200 евро».