Юрист: «Если долговое обязательство доказано, данные о должнике публиковать законно»
В понедельник, 15 марта, в 20.25, в эфир канала ETV+ выйдет новый выпуск ток-шоу «Своя правда», в котором на этот раз говорили о долгах.
В понедельник, 15 марта, в 20.25, в эфир канала ETV+ выйдет новый выпуск ток-шоу «Своя правда», в котором на этот раз говорили о долгах.
Юрист Танель Рийвитс, много лет помогающий кредиторам получать назад свои деньги и прославившийся созданием так называемых позорных столбов, объяснил, что публиковать доказанные долговые обязательства с именем и фото должника — это законно. «У нас в обществе сформировалось ощущение безнаказанности, когда есть долг, но получить его законным путем не получается. Многие начинают думать, что уклоняясь, пряча имущество, можно избавиться от необходимости платить по долгам», - сказал юрист.
Об уклонистах и людях, загнанных долгами на самое дно жизни, поговорят герои и эксперты нового выпуска ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 15 марта, в 20.25 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.