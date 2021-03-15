Юрист: «Если долговое обязательство доказано, данные о должнике публиковать законно»

Юрист Танель Рийвитс, много лет помогающий кредиторам получать назад свои деньги и прославившийся созданием так называемых позорных столбов, объяснил, что публиковать доказанные долговые обязательства с именем и фото должника — это законно. «У нас в обществе сформировалось ощущение безнаказанности, когда есть долг, но получить его законным путем не получается. Многие начинают думать, что уклоняясь, пряча имущество, можно избавиться от необходимости платить по долгам», - сказал юрист.