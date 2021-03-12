ВОЗ одобрила вакцину от COVID-19 Janssen для экстренного применения

ВОЗ «включила вакцину Ad26.COV2.S от заболевания COVID-19, разработанную Janssen (Johnson & Johnson), в список препаратов для экстренного применения во всех странах и для международного механизма обеспечения доступа к вакцинам COVAX», — говорится в сообщении.

«С каждым новым безопасным и эффективным инструментом для борьбы с COVID-19 мы становимся на шаг ближе к победе над пандемией», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее четвертую вакцину от коронавируса Janssen-Cilag одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Также эту вакцину одобрили в США, Канаде и Бахрейне, идут испытания в ЮАР. Главное отличие препарата Johnson & Johnson от конкурентов состоит в том, что для вакцинации нужны не две, а всего лишь одна доза.