ВОЗ: нет причин отказываться от вакцины AstraZeneca
Не существует никаких доказательств связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов, а следовательно, и повода от нее отказываться, заявила на брифинге в пятницу представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. Об этом пишет портал Би-би-си.
По ее словам, это отличная вакцина, которой нужно пользоваться и впредь.
Более 11 миллионов человек в Британии и 5 миллионов в ЕС уже привились от Covid-19 вакциной компании AstraZeneca, также известной как оксфордская, так как она разработана в сотрудничестве с Оксфордским университетом.
На этой неделе Болгария, Дания, Исландия, Норвегия и Таиланд приостановили применение препарата.
Премьер-министр Таиланда, собиравшийся публично привиться в пятницу, чтобы подать премьер согражданам, передумал.
Эти меры были приняты после того, как около 30 человек пожаловались на проблемы с тромбами после получения оксфордской вакцины в Дании. 50-летний мужчина в Италии в результате скончался, еще один смертельный исход имел место в Дании.
К скептикам присоединилась и Болгария. "Я распорядился прекратить вакцинацию AstraZeneca до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным препаратам не опровергнет все сомнения касательно ее безопасности", - сказал болгарский премьер Бойко Борисов.
Европейское агентство ранее заявило, что не располагает доказательствами связи между прививками AstraZeneca и возникновением тромбов, добавив, что "польза в данном случае перевешивает риск".
Теперь к этому мнению присоединилась и ВОЗ. Организация внимательно изучает имеющуюся информацию, и причинно-следственная связь между прививками AstraZeneca и возникновением у некоторых пациентов проблем со здоровьем не установлена, заявила в организации.
Разработчик вакцины, англо-шведская компания, настаивает, что безопасность препарата прошла самую тщательную проверку во время клинических испытаний.
Ряд государств, включая Британию, Германию, Австралию, Португалию, Южную Корею, Мексику и Филиппины, заявили, что продолжат прививать свое население AstraZeneca.
В Британии, где миллионы людей уже получили вакцину AstraZeneca, не выявлено ни одного случая тромбоза после прививки.
Вакцина, созданная учеными Оксфордского университета и выпускаемая корпорацией AstraZeneca, делается на основе ослабленного варианта обычного вируса простуды (аденовируса), который берется у шимпанзе.
Он несколько модифицируется, чтобы приблизить его к коронавирусу, но вызывать Covid-19 не может.
Попав в организм человека, он "обучает" иммунную систему бороться с настоящим коронавирусом.
"Медики ясно говорят, что AstraZeneca безопасна, и мы продолжим вакцинацию. Здравый смысл должен возобладать", - заявил министр внутренних дел Австралии Питер Даттон.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о несогласии с позицией стран, приостанавливающих вакцинацию. В Европе она и так идет медленно из-за нехватки препаратов.