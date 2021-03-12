Д-р Маргарет Харрис ФОТО: Jeff Overs/BBC/REUTERS

Не существует никаких доказательств связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов, а следовательно, и повода от нее отказываться, заявила на брифинге в пятницу представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. Об этом пишет портал Би-би-си.

По ее словам, это отличная вакцина, которой нужно пользоваться и впредь.

Более 11 миллионов человек в Британии и 5 миллионов в ЕС уже привились от Covid-19 вакциной компании AstraZeneca, также известной как оксфордская, так как она разработана в сотрудничестве с Оксфордским университетом.

На этой неделе Болгария, Дания, Исландия, Норвегия и Таиланд приостановили применение препарата.

Премьер-министр Таиланда, собиравшийся публично привиться в пятницу, чтобы подать премьер согражданам, передумал.

Эти меры были приняты после того, как около 30 человек пожаловались на проблемы с тромбами после получения оксфордской вакцины в Дании. 50-летний мужчина в Италии в результате скончался, еще один смертельный исход имел место в Дании.

К скептикам присоединилась и Болгария. "Я распорядился прекратить вакцинацию AstraZeneca до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным препаратам не опровергнет все сомнения касательно ее безопасности", - сказал болгарский премьер Бойко Борисов.

Европейское агентство ранее заявило, что не располагает доказательствами связи между прививками AstraZeneca и возникновением тромбов, добавив, что "польза в данном случае перевешивает риск".

Теперь к этому мнению присоединилась и ВОЗ. Организация внимательно изучает имеющуюся информацию, и причинно-следственная связь между прививками AstraZeneca и возникновением у некоторых пациентов проблем со здоровьем не установлена, заявила в организации.

Разработчик вакцины, англо-шведская компания, настаивает, что безопасность препарата прошла самую тщательную проверку во время клинических испытаний.

Ряд государств, включая Британию, Германию, Австралию, Португалию, Южную Корею, Мексику и Филиппины, заявили, что продолжат прививать свое население AstraZeneca.

В Британии, где миллионы людей уже получили вакцину AstraZeneca, не выявлено ни одного случая тромбоза после прививки.

Вакцина, созданная учеными Оксфордского университета и выпускаемая корпорацией AstraZeneca, делается на основе ослабленного варианта обычного вируса простуды (аденовируса), который берется у шимпанзе.

Он несколько модифицируется, чтобы приблизить его к коронавирусу, но вызывать Covid-19 не может.

Попав в организм человека, он "обучает" иммунную систему бороться с настоящим коронавирусом.

"Медики ясно говорят, что AstraZeneca безопасна, и мы продолжим вакцинацию. Здравый смысл должен возобладать", - заявил министр внутренних дел Австралии Питер Даттон.