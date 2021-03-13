Лукашенко готовится к весне. Новые люди в силовом блоке подавят протест?

Везде - люди из КГБ

Меняя глав силовых ведомств, Лукашенко, добавляет Светлана Хилько, преследует еще одну важную цель - запугать белорусов, чтобы они больше не вышли на улицы: «У власти есть ресурсы на пропаганду и на точечные репрессии, на большее - нет». Андрей Суздальцев, эксперт по Беларуси из Высшей школы экономики (ВШЭ), говоря о том, почему Александр Лукашенко смог на пике протестов сохранить власть, первым стал утверждать, что Лукашенко спасла не политическая поддержка России, а именно белорусские силовики, и что сейчас он больше от них зависит, а не наоборот. Светлана Хилько с этим тезисом согласна.

При этом она обращает внимание, что везде на первых ролях после кадровой чехарды оказываются представители КГБ. Скоро Минздравом и Минобразования будут руководить выходцы из этого ведомства, иронизирует Хилько. В этой связи Игорь Лобан в интервью DW констатирует, что привычной конкуренции силовых структур, которая обычно способствует некому балансу сил, в Беларуси давно нет - на первых ролях одни чекисты. Лукашенко их везде продвигает, видит везде заговоры, и именно поэтому тасует кадры, делится Лобан.

Со своей стороны Александр Шпаковский не видит в силовых структурах лиц с мышлением политиков и амбициями заговорщиков: «Это преданные присяге офицеры, которые готовы выполнять поставленные перед ними задачи, и для которых Лукашенко - верховный главнокомандующий». Доминирование кадров из КГБ эксперт обосновывает так: «Вызовы, с которыми сталкивается Беларусь, - в первую очередь, политические. Естественно, что выходцы из КГБ в наибольшей степени и востребованы».

«Лукашенко не выглядит страшным»

В Беларуси, по выражению Шпаковского, сегодня идет процесс политической стабилизации, власти пока обладают инициативой, а их оппоненты постепенно теряют социальную базу.

«Эти меры не работают. Можно менять начальников силовых ведомств, переставлять их местами, но белорусы как выходили, так и будут выходить на улицы, протест никуда не испарился. А внутри системы абсолютно нет никакого желания продолжать сражаться за вот этот умирающий режим. Там понимают, что вторую волну протестов, которая начнется весной, они не выдержат», - прогнозирует Хилько. Из опыта работы, например, с белорусскими военнослужащими у нее сложилась уверенность, что те не будут выполнять преступные приказы: «У них есть понятие офицерской чести. Никто не хочет воевать со своим народом».

Ничего не выйдет и с попыткой запугать народ, убеждена Светлана Хилько: «Лукашенко не выглядит страшным, над ним смеются и внутри системы, и рядовые граждане. Многие до сих пор считают, что сотрудники силовых ведомств - это какие-то глупые люди, не умеющие анализировать. Это вовсе не так, они прекрасно все видят и понимают. У них нет никакого повода себя подставлять, выполняя сомнительные распоряжения. Они не считают, что находятся в одной лодке с Лукашенко». Средний состав силовых структур, считает Игорь Лобан, не разделяет ценностей режима и не является его искренним сторонником. А лидеров, которые могли бы выйти, сказать красивую речь и увлечь за собой подчиненных, среди глав силовых ведомств нет, подчеркивает Хилько.

«В числе активистов инициативы BYPOL нет ни одного старшего офицера, не говоря уже о полковниках и генералах. Никто из них на сторону оппонентов властей не перешел. Как не было и массового перехода сотрудников среднего звена», - возражает Александр Шпаковский.

Госаппарат и силовики «готовятся защищать государство»

Весной 2021 года, по его словам, будет «предпринята попытка дестабилизировать положение, встряхнуть белорусское общество и вызвать волну насилия, чтобы вдохнуть в угасающий протест новую жизнь». Между тем протестные настроения и предпосылки для них, признает эксперт, реально существуют в стране, поэтому «расслабляться и почивать на лаврах никто не намерен», госаппарат и силовики «готовятся защищать государство».

Глядя на действия правоохранительного блока, можно сказать, что эта машина, подводит итог Шпаковский, разогнана и движется на достаточно большой скорости, при том управляется очень уверенно: «И я не думаю, что у организаторов так называемой второй волны белорусской »цветной революции« есть хоть какие то шансы повторить те минимальные успехи, которые были достигнуты в августе-октябре 2020 года».