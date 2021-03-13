Лукашенко готовится к весне. Новые люди в силовом блоке подавят протест?
Александр Лукашенко провел в середине марта многочисленные кадровые перестановки в силовом блоке. Теперь среди руководителей относящихся к нему ведомств (Минобороны, МВД, КГБ, Комитет Госконтроля, Генпрокуратура, Следственный комитет и МЧС) не осталось ни одного, кто занимал бы этот пост до октября 2020 года. Чем вызваны назначения и отставки и как способны повлиять на ситуацию в стране накануне анонсированных оппозицией весенних акций протеста, разбиралась DW.