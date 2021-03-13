В Испании задержали самодельную подлодку наркоторговцев
Испанская полиция задержала самодельную подлодку, которая может перевозить до двух тонн наркотиков.
Испанская полиция задержала самодельную подлодку, которая может перевозить до двух тонн наркотиков.
Как сообщает «Би-би-си», девятиметровую субмарину обнаружили в ангаре в Малаге. По версии правоохранительных органов, самодельная подлодка, сделанная из фанеры и стекловолокна, была построена для перевозки наркотиков, но пока в этих целях не использовалась.
Ее обнаружение стало результатом масштабной операции с участием представителей пяти других стран и Европола.
По данным полиции, в ходе рейдов по всей Испании задержаны 52 человека. Был обнаружен груз кокаина и гашиша, также была раскрыта нарколаборатория.
Как напоминает «Би-би-си», в 2019 на северо-западе Испании была перехвачена подлодка с 2 тоннами кокаина на борту. Тот груз, предположительно, прибыл из Колумбии. Полиция начала выяснять, преодолела ли подлодка все это расстояние с кокаином.