Эстония провела заседание Совета Безопасности ООН по Крыму

Виртуальное заседание под председательством министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс было приурочено к седьмой годовщине аннексии Крыма и посвящено ухудшающейся ситуации в регионе и стало продолжением организованной Эстонией год назад встречи на ту же тему.

«Если в прошлом году у нас было семь соорганизаторов, то в этом году сессию поддержали 23 государств - это число имеет историческое значение и посылает России четкий сигнал осуждения. Происходящее в Крыму повторяется во многих странах, - сказала Лийметс, по словам которой ситуация с правами человека в Крыму постоянно ухудшается. - Давление оккупационных властей на крымских татар и украинцев, проживающих на полуострове, становится все более жестким с целью с одной стороны сломить какую бы то ни было гражданскую инициативу, а с другой - заставить местных жителей покинуть полуостров».

По словам Лийметс, Российская Федерация целенаправленно работает над тем, чтобы изменить демографический состав Крыма в свою пользу. По оценкам, в Крым доставлены сотни тысяч переселенцев из России.

«Совершенно ясно, что это противоречит как Женевской конвенции, так и уставу ООН, - сказала Лийметс. - Растущее военное присутствие Российской Федерации в Крыму представляет угрозу европейской безопасности в целом, и мы не можем просто стоять в стороне и наблюдать. Мы призываем Россию вывести свои войска и технику с полуострова, освободить всех политических заключенных и соблюдать взятые на себя международные обязательства».

Посол Эстонии в ООН Свен Юргенсон со своей стороны отметил, что широкомасштабная милитаризация Российской Федерацией полуострова оказала разрушительное воздействие на его природу и местное культурное наследие. Препятствия грузоперевозкам в Черном и Азовском морях нанесли большой экономический ущерб прибрежным регионам Украины.

У созванного Эстонией заседания было рекордное количество соорганизаторов, ими стали 23 государства из Европы и из-за ее пределов: члены Совета Безопасности ООН Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США, а также государства-члены ООН Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Коста-Рика. Чехия, Грузия, Германия, Греция, Гондурас, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, Турция и Украина.

С основным докладом выступила помощник генсека ООН и глава Нью-Йоркского отделения управления верховного комиссара по правам человека Илзе Брандс-Кехрис, выступили также президент фонда Потомак (США) и независимый наблюдатель Филип Карбер, координатор по правам человека в Крыму украинского гражданского объединения Media Initiative on Human Rights Мария Томак и крымский журналист Нариман Мемедеминов.