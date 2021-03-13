Бюро недвижимости: молодые покупатели жилья не хотят жить так, как мечтали их родители
По прогнозам LVM Kinnisvara, взросление экологически сознательного поколения приведет к снижению цен на частные дома и участки под застройку.
По прогнозам LVM Kinnisvara, взросление экологически сознательного поколения приведет к снижению цен на частные дома и участки под застройку.
«Молодые покупатели недвижимости больше не покупают жилье по необоснованно завышенной цене не торгуясь, - объяснил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. - Идеальный дом для молодого поколения - умный и компактный. Бережное отношение к экологии для многих сейчас важнее, чем бережное отношение к содержимому их кошельков».
Хотя, по словам маклера LVM Kinnisvara Анетт Пярисмаа, самый экологически чистый дом - тот, который не построен, спрос на квартиры в новостройках у экологически сознательного поколения также растет. «Старые многоквартирные дома можно отремонтировать и сделать их очень экономичными, но, к сожалению, в Таллинне просто слишком много людей, – сказала Пярисмаа. – Поэтому строительство новых умных многоквартирных домов продолжается на окраинах столицы».
В густонаселенных районах на каждого жителя приходится меньше воды, электричества, тепла, да и транспорт изрядно загрязняет окружающую среду. А, по словам Пярисмаа, проживание недалеко от большого города обеспечивает семьям наличие качественных услуг и тесное общение с соседями и сверстниками, что ценится молодым поколением.
Идиллия старшего поколения – жизнь в частном доме – теряет свое очарование. «Молодые покупатели недвижимости не разделяют мечту своих родителей, которые хотели жить за забором, в большом доме посреди большого участка, где хорошо писать жалобы на отсутствие почтового отделения и школьного автобуса, не беспокоя соседей», – сказал Саксинг.