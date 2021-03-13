Какая боль! ⟩ Слишком выгодное предложение в интернет-магазине – бесплатный сыр в мышеловке

Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, значит, это неправда. 61-летний англичанин Энди Трембл увидел на Ebay очень выгодное предложение и решил его не упускать.

В объявлении было написано, что продается искусственный газон производства солидной американской компании Astroturf, которая специализируется на покрытии для спортивных площадок. Цена была настолько хороша, что Энди решил покрыть этим газоном весь свой двор.

Embarrassed husband lays green carpet instead of astro turf in garden https://t.co/GLIKtnbnt4 pic.twitter.com/NF0Hn9f2kk — Daily Express (@Daily_Express) March 5, 2021

Когда жена Энди, 54-летняя Полин увидела, что купил муж, она просто онемела. Предложенные на Ebay зеленые газоны оказались покрытием из наждачной бумаги, которое Энди уверенно расстелил на заднем дворе.