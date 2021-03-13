Сб, 13.03.2021
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Студентка-медик, пришедшая на помощь Covid-отделению: это как тушение пожара

Selline näeb välja Tartu ülikooli kliinikumi intensiivravi­osakonna argipäev. ФОТО: Andres Tennus

"В последнее время я думала, что работа в Covid-отделении в конечном итоге может привести к выгоранию. Потому что то, что мы делаем в отделении, похоже на тушение пожара. Мы устраняем последствия, которых, вероятно, можно было избежать с помощью более строгих ограничений или собственного поведения людей», - подтвердила журналу Universitas Tartuensis студентка-медик Кадри-Анн Пармас, пришедшая на помощь Covid-отделению клиники Тартуского университета. Об этом пишет Postimees.

По словам Пармаса, пациентам требуется время, чтобы попасть в больницу - со дня появления симптомов до дня их прибытия в больницу может пройти от одной до двух недель. «Мы только через несколько недель обретем ясность по поводу происходящего в больницах», - сказала он в интервью в конце февраля.

«Я не думаю, что нас не сломит и большее число пациентов. Мы по-прежнему будем делать все возможное », - подтвердила Пармас. 

Студент-медик была на дежурстве в вечер юбилея республики. «В течение недели я занималась пожилым пациентом, с которым не удавалось войти в контакт, потому что он находился в очень тяжелом состоянии. Однако, когда я была на работе вечером 24 февраля, этот пациент заговорил со мной. Мы общались и обменивались мыслями, сколько могли. Он сотрудничал со мной - делал все, что ему нужно. Именно по этому пациенту я увидел, что возможно выздоровление из тяжелого состояния», - сказала Пармас. 

Она добавила, что серьезность коронавируса нельзя понять, пока он не затронул вас самих или ваших близких.

«С людьми, которые сомневаются в вакцинации или которым все равно, стоит разговаривать. Я позаимствовала одну мысль у своего учителя кардиологии Эрика Салума. Есть два варианта: либо вы вакцинируетесь, боретесь с вирусом и, скорее всего, быстрее вернетесь к нормальной жизни, либо вы не даете себя вакцинировать и не соблюдете ограничения - неважно, сколько вам лет, если вы заболеете, вы можете умереть», - отметила Пармас.

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