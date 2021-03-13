Студентка-медик, пришедшая на помощь Covid-отделению: это как тушение пожара

По словам Пармаса, пациентам требуется время, чтобы попасть в больницу - со дня появления симптомов до дня их прибытия в больницу может пройти от одной до двух недель. «Мы только через несколько недель обретем ясность по поводу происходящего в больницах», - сказала он в интервью в конце февраля.

«Я не думаю, что нас не сломит и большее число пациентов. Мы по-прежнему будем делать все возможное », - подтвердила Пармас.

Студент-медик была на дежурстве в вечер юбилея республики. «В течение недели я занималась пожилым пациентом, с которым не удавалось войти в контакт, потому что он находился в очень тяжелом состоянии. Однако, когда я была на работе вечером 24 февраля, этот пациент заговорил со мной. Мы общались и обменивались мыслями, сколько могли. Он сотрудничал со мной - делал все, что ему нужно. Именно по этому пациенту я увидел, что возможно выздоровление из тяжелого состояния», - сказала Пармас.

Она добавила, что серьезность коронавируса нельзя понять, пока он не затронул вас самих или ваших близких.