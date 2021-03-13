Студентка-медик, пришедшая на помощь Covid-отделению: это как тушение пожара
"В последнее время я думала, что работа в Covid-отделении в конечном итоге может привести к выгоранию. Потому что то, что мы делаем в отделении, похоже на тушение пожара. Мы устраняем последствия, которых, вероятно, можно было избежать с помощью более строгих ограничений или собственного поведения людей», - подтвердила журналу Universitas Tartuensis студентка-медик Кадри-Анн Пармас, пришедшая на помощь Covid-отделению клиники Тартуского университета. Об этом пишет Postimees.