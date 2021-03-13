Опасные игры: в Ласнамяэ дети прыгали с крыши на крышу многоэтажек

Около часа дня в полицию поступило сообщение, что в Ласнамяэ на крыше одного девятиэтажного дома на улице Линнамяэ-теэ находятся дети. По словам звонившего, дети прыгали с крыши одного дома на крыши других домов.

Когда полицейские прибыли на место, детей на крыше уже не было.

Полиция призывает о подобных инцидентах сразу сообщать по номеру 112. Также стражи порядка напоминают, что проход на крышу в домах должен быть надежно закрыт.