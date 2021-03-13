Опасные игры: в Ласнамяэ дети прыгали с крыши на крышу многоэтажек
Сегодня, 13 марта, днем в полицию поступило сообщение, что в Таллинне дети прыгают с крыши на крышу многоэтажек.
Сегодня, 13 марта, днем в полицию поступило сообщение, что в Таллинне дети прыгают с крыши на крышу многоэтажек.
Около часа дня в полицию поступило сообщение, что в Ласнамяэ на крыше одного девятиэтажного дома на улице Линнамяэ-теэ находятся дети. По словам звонившего, дети прыгали с крыши одного дома на крыши других домов.
Когда полицейские прибыли на место, детей на крыше уже не было.
Полиция призывает о подобных инцидентах сразу сообщать по номеру 112. Также стражи порядка напоминают, что проход на крышу в домах должен быть надежно закрыт.
«Но все-таки самое важное, чтобы родители объяснили и дети осознали, что слоняться по крышам — очень опасное занятие, которое может завершиться трагически», - предупреждает полиция.