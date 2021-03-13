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  • Опасные игры: в Ласнамяэ дети прыгали с крыши на крышу многоэтажек

Опасные игры: в Ласнамяэ дети прыгали с крыши на крышу многоэтажек

Ребенок на опасной высоте. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Сегодня, 13 марта, днем в полицию поступило сообщение, что в Таллинне дети прыгают с крыши на крышу многоэтажек.

Около часа дня в полицию поступило сообщение, что в Ласнамяэ на крыше одного девятиэтажного дома на улице Линнамяэ-теэ находятся дети. По словам звонившего, дети прыгали с крыши одного дома на крыши других домов.

Когда полицейские прибыли на место, детей на крыше уже не было.

Полиция призывает о подобных инцидентах сразу сообщать по номеру 112. Также стражи порядка напоминают, что проход на крышу в домах должен быть надежно закрыт.

«Но все-таки самое важное, чтобы родители объяснили и дети осознали, что слоняться по крышам — очень опасное занятие, которое может завершиться трагически», - предупреждает полиция.

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