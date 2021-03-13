Картина дня: начало массовой вакцинации, заявление тренера о связи с 14-летней и жестокое убийство подростка

ФОТО И ВИДЕО 〉 Футбольный тренер оправдывает связь с 14-летней: чувства были взаимными, а любовь не спрашивает возраста

В среду бывшая эстонская футболистка, которую теперь зовут Миа Белле Трисна, обнародовала историю о том, как в возрасте в 14 лет тренер лишил ее девственности, а затем в течение многих лет влиял на нее и манипулировал ею. В последние дни в прессе появились намеки на то, что Миа Белле была не единственной жертвой. Что сказал по этому поводу в студии Postimees сам попавший под лавину обвинений бразилец Жетулио Аурелио Фредо? Читать далее...

Коронабомба может взорваться в еще одном регионе Эстонии

По словам профессора Танеля Тенсона, разница между уровнем заражения в Северной и Южной Эстонии очень мала. «На этот раз беспокойство у нас вызвал и Ида-Вирумаа, в нескольких городах содержание вируса в сточных водах было очень высоким», - сказал Тенсон. Читать далее...

Почему боятся AstraZeneca и кого все-таки вакцинируют? Ответы на вопросы, которые волнуют жителей Эстонии

Как распределяются вакцины? Что такое альтернативные списки и как они формируются? Противопоказана ли кому-то вакцина AstraZeneca и есть ли риск тромбоза? На самые популярные вопросы о вакцинации ответила семейный врач Алина Тереп. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Кололи бы, что ли, молча?

Тема вакцинации уже настолько навязла в зубах, что медленно, но верно начинает вызывать кариес всего тела. Нужно ли вакцинироваться? Обязательно! Как быстро это нужно сделать? Чем быстрее, тем лучше! Все ли у нас с этим с порядке? Ответ можно запикать, поскольку нас читают и дети. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Закрытый перелом популярности, который может оказаться заразным

На этой неделе Алексей Евграфов неожиданно перестал быть руководителем Нарвской больницы. Около трех месяцев назад только что смещенный с поста мэра Нарвы Евграфов - похоже, самый популярный на тот момент политик в городе - так же неожиданно ее возглавил. И что должен думать о двух этих подковерных решениях обычный избиратель? Читать далее...

В Тартумаа молодые люди забили ровесника до смерти и сожгли тело

13 марта 2020 года. Чрезвычайное положение, объявленное правительством во главе с Юри Ратасом, длится несколько часов, а в Тартуском уезде в это время происходит ужасное преступление над молодым человеком. Читать далее...

Опасные игры: в Ласнамяэ дети прыгали с крыши на крышу многоэтажек

Сегодня, 13 марта, днем в полицию поступило сообщение, что в Таллинне дети прыгают с крыши на крышу многоэтажек. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Патрулирующие в торговом центре полицейские столкнулись с гневом антимасочника