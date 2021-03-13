Картина дня: ответы на вопросы об AstraZeneca, жестокое убийство подростка, начало массовой вакцинации
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 марта.
Как распределяются вакцины? Что такое альтернативные списки и как они формируются? Противопоказана ли кому-то вакцина AstraZeneca и есть ли риск тромбоза? На самые популярные вопросы о вакцинации ответила семейный врач Алина Тереп. Читать далее...
Тема вакцинации уже настолько навязла в зубах, что медленно, но верно начинает вызывать кариес всего тела. Нужно ли вакцинироваться? Обязательно! Как быстро это нужно сделать? Чем быстрее, тем лучше! Все ли у нас с этим с порядке? Ответ можно запикать, поскольку нас читают и дети. Читать далее...
На этой неделе Алексей Евграфов неожиданно перестал быть руководителем Нарвской больницы. Около трех месяцев назад только что смещенный с поста мэра Нарвы Евграфов - похоже, самый популярный на тот момент политик в городе - так же неожиданно ее возглавил. И что должен думать о двух этих подковерных решениях обычный избиратель? Читать далее...
13 марта 2020 года. Чрезвычайное положение, объявленное правительством во главе с Юри Ратасом, длится несколько часов, а в Тартуском уезде в это время происходит ужасное преступление над молодым человеком. Читать далее...
Сегодня, 13 марта, днем в полицию поступило сообщение, что в Таллинне дети прыгают с крыши на крышу многоэтажек. Читать далее...
Вчера днем Postimees сопровождал полицию во время рейда, в ходе которого проверялось, как соблюдаются ограничения в торговом центре. В целом, как выяснилось, люди соблюдают правила, кроме одного злобного гражданина без маски. Читать далее...
"В последнее время я думала, что работа в Covid-отделении в конечном итоге может привести к выгоранию. Потому что то, что мы делаем в отделении, похоже на тушение пожара. Мы устраняем последствия, которых, вероятно, можно было избежать с помощью более строгих ограничений или собственного поведения людей», - подтвердила журналу Universitas Tartuensis студентка-медик Кадри-Анн Пармас, пришедшая на помощь Covid-отделению клиники Тартуского университета. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 8530 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1586, то есть 18,6% от общего количества. Читать далее...
Сегодня и завтра эстонские больницы и центры семейных врачу массово вакцинируют от Covid-19 людей в возрасте от 65 лет, которые изъявили свое желание, записавшись на вакцинацию в дигирегистратуре. Читать далее...
Министр сельской жизни Урмас Круузе предложил в первоочередном порядке выдавать визы украинским гражданам, которые направляются в Эстонию для работы в сельскохозяйственном секторе. Читать далее...
Латвия отказалась от закупки почти 350 тысяч доз вакцины Moderna, сообщает Русское вещание LTV7. В конце прошлого года, когда была возможность претендовать на дополнительный груз препарата - эксперты решили его не закупать. Фактически, повторив свою же ошибку с закупкой вакцин от Pfizer, отказ от которых сейчас расследует уже вторая комиссия. Читать далее...
По словам профессора молекулярной иммунологии Тартуского университета Пярта Петерсона, появление побочного эффекта указывает на активацию иммунной системы, и поэтому побочные эффекты можно даже считать положительным признаком. Читать далее...
Безответственный эскулап или непризнанный гений? Что говорят эксперты о враче из немецкого Любека, создавшем свою вакцину от коронавируса и уже опробовавшем ее на десятках добровольцев. Читать далее...
Оставленная незакрепленной в машине гиря стала причиной очень необычного дорожно-транспортного происшествия в Тарту. Во время движения по кольцевой дороге она выпала из двери пикапа и покатилась по проезжей части, в итоге оказавшись под картером ехавшей следом машины. Читать далее...
С понедельника в самых густонаселенных регионах Италии закрываются магазины, рестораны и школы из-за наступления новой волны пандемии Covid-19, объявил премьер-министр Марио Драги. Читать далее...
Жители Латвии смущены видом на поверхности Даугавы. Ведущий прогноза погоды на телеканале LTV Том Брицис успокаивает: это не гриб, а просто снег. Читать далее...