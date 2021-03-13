Сб, 13.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: ответы на вопросы об AstraZeneca, жестокое убийство подростка, начало массовой вакцинации

Картина дня: ответы на вопросы об AstraZeneca, жестокое убийство подростка, начало массовой вакцинации

Вакцинация в Ляэне-Таллиннской центральной больнице. ФОТО: Madis Veltman

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 марта.

Почему боятся AstraZeneca и кого все-таки вакцинируют? Ответы на вопросы, которые волнуют жителей Эстонии

Как распределяются вакцины? Что такое альтернативные списки и как они формируются? Противопоказана ли кому-то вакцина AstraZeneca и есть ли риск тромбоза? На самые популярные вопросы о вакцинации ответила семейный врач Алина Тереп. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Кололи бы, что ли, молча?

Тема вакцинации уже настолько навязла в зубах, что медленно, но верно начинает вызывать кариес всего тела. Нужно ли вакцинироваться? Обязательно! Как быстро это нужно сделать? Чем быстрее, тем лучше! Все ли у нас с этим с порядке? Ответ можно запикать, поскольку нас читают и дети. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Закрытый перелом популярности, который может оказаться заразным

На этой неделе Алексей Евграфов неожиданно перестал быть руководителем Нарвской больницы. Около трех месяцев назад только что смещенный с поста мэра Нарвы Евграфов - похоже, самый популярный на тот момент политик в городе - так же неожиданно ее возглавил. И что должен думать о двух этих подковерных решениях обычный избиратель? Читать далее...

В Тартумаа молодые люди забили ровесника до смерти и сожгли тело

13 марта 2020 года. Чрезвычайное положение, объявленное правительством во главе с Юри Ратасом, длится несколько часов, а в Тартуском уезде в это время происходит ужасное преступление над молодым человеком. Читать далее...

Опасные игры: в Ласнамяэ дети прыгали с крыши на крышу многоэтажек

Сегодня, 13 марта, днем в полицию поступило сообщение, что в Таллинне дети прыгают с крыши на крышу многоэтажек. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Патрулирующие в торговом центре полицейские столкнулись с гневом антимасочника

Вчера днем ​​Postimees сопровождал полицию во время рейда, в ходе которого проверялось, как соблюдаются ограничения в торговом центре. В целом, как выяснилось, люди соблюдают правила, кроме одного злобного гражданина без маски. Читать далее...

Студентка-медик, пришедшая на помощь Covid-отделению: это как тушение пожара

"В последнее время я думала, что работа в Covid-отделении в конечном итоге может привести к выгоранию. Потому что то, что мы делаем в отделении, похоже на тушение пожара. Мы устраняем последствия, которых, вероятно, можно было избежать с помощью более строгих ограничений или собственного поведения людей», - подтвердила журналу Universitas Tartuensis студентка-медик Кадри-Анн Пармас, пришедшая на помощь Covid-отделению клиники Тартуского университета. Читать далее...

В Эстонии выявлено 1586 новых зараженных, скончались 15 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 8530 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1586, то есть 18,6% от общего количества. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Эстонские больницы начали массовую вакцинацию пожилых, в Ида-Вирумаа более 400 свободных времен

Сегодня и завтра эстонские больницы и центры семейных врачу массово вакцинируют от Covid-19 людей в возрасте от 65 лет, которые изъявили свое желание, записавшись на вакцинацию в дигирегистратуре. Читать далее...

Министр предлагает выдавать украинским сезонным рабочим визы в приоритетном порядке

Министр сельской жизни Урмас Круузе предложил в первоочередном порядке выдавать визы украинским гражданам, которые направляются в Эстонию для работы в сельскохозяйственном секторе. Читать далее...

СМИ: Латвия отказалась от почти 350 000 доз Moderna

Латвия отказалась от закупки почти 350 тысяч доз вакцины Moderna, сообщает Русское вещание LTV7. В конце прошлого года, когда была возможность претендовать на дополнительный груз препарата - эксперты решили его не закупать. Фактически, повторив свою же ошибку с закупкой вакцин от Pfizer, отказ от которых сейчас расследует уже вторая комиссия. Читать далее...

Профессор: побочные эффекты - признак эффективности вакцины

По словам профессора молекулярной иммунологии Тартуского университета Пярта Петерсона, появление побочного эффекта указывает на активацию иммунной системы, и поэтому побочные эффекты можно даже считать положительным признаком. Читать далее...

Немецкий врач сам сделал вакцину от коронавируса. Что из этого вышло

Безответственный эскулап или непризнанный гений? Что говорят эксперты о враче из немецкого Любека, создавшем свою вакцину от коронавируса и уже опробовавшем ее на десятках добровольцев. Читать далее...

Уникальное ДТП: выпавшая из пикапа гиря повредила ехавшую следом машину

Оставленная незакрепленной в машине гиря стала причиной очень необычного дорожно-транспортного происшествия в Тарту. Во время движения по кольцевой дороге она выпала из двери пикапа и покатилась по проезжей части, в итоге оказавшись под картером ехавшей следом машины. Читать далее...

Год спустя после первой волны Covid-19 Италия снова вводит карантин

С понедельника в самых густонаселенных регионах Италии закрываются магазины, рестораны и школы из-за наступления новой волны пандемии Covid-19, объявил премьер-министр Марио Драги. Читать далее...

ФОТО 〉 Разлив химикатов? Живой организм? На поверхности латвийской Даугавы замечено что-то очень странное

Жители Латвии смущены видом на поверхности Даугавы. Ведущий прогноза погоды на телеканале LTV Том Брицис успокаивает: это не гриб, а просто снег. Читать далее...

Читать также

Tamrex

Актуально

Эстония

Читать также

НАВЕРХ
Back