Картина дня: ответы на вопросы об AstraZeneca, жестокое убийство подростка, начало массовой вакцинации

Почему боятся AstraZeneca и кого все-таки вакцинируют? Ответы на вопросы, которые волнуют жителей Эстонии

Как распределяются вакцины? Что такое альтернативные списки и как они формируются? Противопоказана ли кому-то вакцина AstraZeneca и есть ли риск тромбоза? На самые популярные вопросы о вакцинации ответила семейный врач Алина Тереп. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Кололи бы, что ли, молча?

Тема вакцинации уже настолько навязла в зубах, что медленно, но верно начинает вызывать кариес всего тела. Нужно ли вакцинироваться? Обязательно! Как быстро это нужно сделать? Чем быстрее, тем лучше! Все ли у нас с этим с порядке? Ответ можно запикать, поскольку нас читают и дети. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Закрытый перелом популярности, который может оказаться заразным

На этой неделе Алексей Евграфов неожиданно перестал быть руководителем Нарвской больницы. Около трех месяцев назад только что смещенный с поста мэра Нарвы Евграфов - похоже, самый популярный на тот момент политик в городе - так же неожиданно ее возглавил. И что должен думать о двух этих подковерных решениях обычный избиратель? Читать далее...

В Тартумаа молодые люди забили ровесника до смерти и сожгли тело

13 марта 2020 года. Чрезвычайное положение, объявленное правительством во главе с Юри Ратасом, длится несколько часов, а в Тартуском уезде в это время происходит ужасное преступление над молодым человеком. Читать далее...

Опасные игры: в Ласнамяэ дети прыгали с крыши на крышу многоэтажек

Сегодня, 13 марта, днем в полицию поступило сообщение, что в Таллинне дети прыгают с крыши на крышу многоэтажек. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Патрулирующие в торговом центре полицейские столкнулись с гневом антимасочника

Вчера днем ​​Postimees сопровождал полицию во время рейда, в ходе которого проверялось, как соблюдаются ограничения в торговом центре. В целом, как выяснилось, люди соблюдают правила, кроме одного злобного гражданина без маски. Читать далее...

Студентка-медик, пришедшая на помощь Covid-отделению: это как тушение пожара

"В последнее время я думала, что работа в Covid-отделении в конечном итоге может привести к выгоранию. Потому что то, что мы делаем в отделении, похоже на тушение пожара. Мы устраняем последствия, которых, вероятно, можно было избежать с помощью более строгих ограничений или собственного поведения людей», - подтвердила журналу Universitas Tartuensis студентка-медик Кадри-Анн Пармас, пришедшая на помощь Covid-отделению клиники Тартуского университета. Читать далее...

В Эстонии выявлено 1586 новых зараженных, скончались 15 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 8530 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1586, то есть 18,6% от общего количества. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Эстонские больницы начали массовую вакцинацию пожилых, в Ида-Вирумаа более 400 свободных времен