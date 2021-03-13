Пропавший мужчина найден мертвым

По данным Saarte Hääl, морские спасатели-добровольцы Абрука сразу развернули поисковую операцию, когда получили сообщение, что человек пропал. Сообщение о пропавшем 54-летнем местном жителе поступило около 18 часов в пятницу, 12 марта, вечером. Он должен был добраться с Абрука до Курессааре на вечернем пароме, но на борту так и не появился.

В результате поисков он был найден. К сожалению, он утонул. По данным Saarte Hääl, вероятно, перед поездкой в город он пошел проверить сети, поскольку когда его нашли, на нем был полукомбинезон для ловли рыбы вброд.

Пресс-секретарь полиции Леана Лойде сказала, что вчера около 19:10 в Центр морского надзора сообщили, что на Абрука пропал человек, которого в последний раз видели днем и который планировал вытащить из воды сети. «Морские спасатели-добровольцы как местные, так и с Сааремаа приступили к поискам мужчины», - сказала Лойде.