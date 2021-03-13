Завтра в Эстонии вывесят государственные флаги

Государственный флаг вывешивают все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица. Все остальные также могут вывесить флаги, сообщил BNS пресс-секретарь государственной канцелярии. Флаги поднимаются на восходе солнца или не позднее восьми утра и опускаются на закате. Если флаг не опущен, он должен в темноте освещаться.