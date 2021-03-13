Завтра в Эстонии вывесят государственные флаги
В воскресенье, 14 марта, в День родного языка в Эстонии вывесят государственные флаги.
В воскресенье, 14 марта, в День родного языка в Эстонии вывесят государственные флаги.
Государственный флаг вывешивают все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица. Все остальные также могут вывесить флаги, сообщил BNS пресс-секретарь государственной канцелярии. Флаги поднимаются на восходе солнца или не позднее восьми утра и опускаются на закате. Если флаг не опущен, он должен в темноте освещаться.
День родного языка посвящен эстонскому языку и его сохранению и отмечается в день рождения поэта Кристьяна Яака Петерсона. В воскресенье 14 марта в Риге состоится веб-конференция, посвященная 220-летию Кристьяна Яака Петерсона. В понедельник 15 марта, состоится традиционный э-диктант. Во вторник 16 марта в Таллиннской Кадриоргской немецкой гимназии будут объявлены победители языковой олимпиады.