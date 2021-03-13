Фото и видео ⟩ Футбольный тренер оправдывает связь с 14-летней: чувства были взаимными, а любовь не спрашивает возраста

"У нее возникли чувства ко мне до того, как у меня возникли чувства к ней. Она хотела стать лучше как футболист", - рассказал тренер.

"Понемногу мы начали нравиться друг другу и стали ходить на свидания. Мы ничего не скрывали, потому что были парой. Я знал ее родителей, но никогда с ними не встречался".

"Конечно, я любил ее. Я покупал ей разные подарки и отправил в путешествие, - объяснил тренер, заверив, что ни в чем не манипулировал девушкой. - Я испытывал к ней чувства. Я даже помогал ей, когда она была в США. Если было нужно, я отправлял ей деньги".

"Осознавали ли вы, что 14-летняя девочка может вообще не знать или не понимать, что это означает, и что такое «отношения по обоюдному согласию»?" - спрашивает журналист Postimees.

«Почему возраст должен мешать? Мы были в отношениях, потому что испытывали друг к другу чувства», - отвечает Фредо.

«Как можно себя остановить? Вы влюбляетесь в девушку, и возраст в этот момент ничего не значит. Я не хочу ничего слышать о том, что кто-то якобы способен контролировать свои чувства».

"Внезапно Миа Белле Трисна захотела славы и начала лгать, что с ней плохо обращались. Ради денег и славы она рассказывала о побегах в Соединенные Штаты и другие страны. Это было сделано, чтобы сделать книгу более популярной", - считает мужчина.

Бразильский тренер также сказал, что вышедшая с разоблачениями вслед за Миа Белле другая футболистка Биргит Тикк лжет о том, что во время массажа он якобы схватил ее за промежность.

В прессе также были намеки на то, что помимо игроков у бразильца были интимные отношения с родителями игроков. Как он это прокомментирует?

Фредо: «Какого черта, это полнейшая ложь. Меня поддерживают многие родители. Это говорят только для того, чтобы убрать меня отсюда и взять "Калью" под собственный контроль».