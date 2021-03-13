Фото и видео ⟩ Футбольный тренер оправдывает связь с 14-летней: чувства были взаимными, а любовь не спрашивает возраста
В среду бывшая эстонская футболистка, которую теперь зовут Миа Белле Трисна, обнародовала историю о том, как в возрасте в 14 лет тренер лишил ее девственности, а затем в течение многих лет влиял на нее и манипулировал ею. В последние дни в прессе появились намеки на то, что Миа Белле была не единственной жертвой. Что сказал по этому поводу в студии Postimees сам попавший под лавину обвинений бразилец Жетулио Аурелио Фредо?