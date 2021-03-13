Галерея ⟩ В пустующих торговых центрах в субботу днем только эхо гуляет

Пустующие торговые центры похожи на заброшенные города-призраки. Член правления раквереского Põhjakeskus Тийу Онга сказала, что на сегодня сложилась такая ситуация. «Нужно справляться в этих обстоятельствах. Я пытаюсь найти решения и поддержать арендаторов».

Онга заявила, что в их торговом центре во многих местах работа все же идет. «Мы пытаемся увидеть позитив в печальной ситуации. Это последнее совместное усилие, чтобы через некоторое время мы могли продолжить нормальную жизнь. Это наши ожидания и надежды, и поэтому мы терпим это», - сказала Онга.