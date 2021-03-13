Галерея ⟩ В пустующих торговых центрах в субботу днем только эхо гуляет
На этой неделе правительство ввело новые ограничения. Традиционно торговые центры по выходным полны людей. Однако сегодня они были необычайно пусты, пишет Virumaa Teataja.
На этой неделе правительство ввело новые ограничения. Традиционно торговые центры по выходным полны людей. Однако сегодня они были необычайно пусты, пишет Virumaa Teataja.
Пустующие торговые центры похожи на заброшенные города-призраки. Член правления раквереского Põhjakeskus Тийу Онга сказала, что на сегодня сложилась такая ситуация. «Нужно справляться в этих обстоятельствах. Я пытаюсь найти решения и поддержать арендаторов».
Онга заявила, что в их торговом центре во многих местах работа все же идет. «Мы пытаемся увидеть позитив в печальной ситуации. Это последнее совместное усилие, чтобы через некоторое время мы могли продолжить нормальную жизнь. Это наши ожидания и надежды, и поэтому мы терпим это», - сказала Онга.
Член правления центра Vaala в Раквере Маргус Калев сказал, что все боксы в их центре забиты заняты арендаторами, и ситуация - сложная для всех.