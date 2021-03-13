Фото ⟩ Ни одного свободного номерка: в Вильяндиской больнице сегодня вакцинировали более 200 человек

Пилотный проект был запущен Больничной кассой, чтобы ускорить темп вакцинации населения. В субботу и воскресенье эстонские больницы и Центры семейных врачей вакцинируют пожилых людей, которые записались на прививку в дигитальной регистратуре, сообщает Sakala.

Вильяндиская больницы в четверг утром на своей странице и в соцсетях опубликовала призыв, чтобы люди в возрасте от 65 до 69 лет, которые хотят получить вакцину AstraZeneca, выбрали для себя подходящее в субботу время. Через три с половиной часа все 200 номерков были заняты. Возрастной диапазон был установлен Больничной кассой.

Вакцинация в Вильяндиской больнице началась в 10 часов и завершилась в 15.30.

Вакцинацию проводили три человека: две медсестры и врач инфекционного контроля.

По словам сотрудника Вильяндиской больницы Кристы Валдвеэ, на вакцинацию одного человека уходит менее минуты, с учетом времени, когда человек садится, получает прививку и вновь встает со стула. «Проводящие вакцинацию работали бы без перерыва, но мы также заставили их отдохнуть», - ответила она на вопрос, были ли паузы в пятичасовом рабочем дне.

Валдвеэ говорит, что первые желающие пришли уже в 9.30, поэтому вакцинация была начата раньше. Как и планировалось, то есть к 15.30 почти все зарегистрированные были привиты, но осталось еще три дозы. Но больница заглянула в резервный список и после звонков эти три дозы также использовались по назначению.

«Ни одной дозы не осталось и не было потрачено впустую, - заверила Валдвеэ. - Всего от коронавируса были вакцинированы 210 человек. Кажется, что все прошло очень хорошо. Люди были счастливы и спокойны и ждали четверть часа после процедуры, пока семейный врач наблюдал за ними, консультировал и отвечал на вопросы».

По словам Валдвеэ, у всех вакцинированных эти четверть часа ожидания прошли хорошо и за это время ни у кого не возникло побочных эффектов. Будет ли и когда в Вильяндиской больнице следующий масштабные день вакцинации, она сейчас не смогла сказать.