Ученый: и в маленьких населенных пунктах есть вирус

Быстро растет число чрезвычайно тяжелых пациентов

Результаты последних исследований сточных вод не показывают очень резкого и быстрого роста заражения коронавирусом по сравнению с исследованиями за предыдущую неделю. «Скорее стабильность, но все-таки очень высокий уровень заражения», - прокомментировал руководитель исследования профессор Танель Тенсон.

Единственное место, отмеченное зеленым, - это Курессааре, где число зараженных на прошлой неделе сократилось на треть. Руководитель исследования, профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон сказал Postimees, что, хотя Сааремаа отмечен зеленым цветом, коронавирус не обошел остров стороной.

«Курессааре не подал очень сильного сигнала, то есть потихоньку уровень заражение на Сааремаа может снизиться», - сказал Тенсон, добавив, что в противном случае показатели исследования сточных вод были бы очень большими.

На этот раз на карте нет Йыгева, где результаты проб нельзя учесть из-за технического сбоя.

По словам Тенсона, разница между уровнем заражения в Северной и Южной Эстонии очень мала. «На этот раз беспокойство у нас вызвал Ида-Вирумаа, в нескольких городах содержание вируса было очень высоким», - сказал он и добавил, что также в Южной Эстонии вируса много, но немного меньше, чем в Северной Эстонии.

«Ситуация такова, что если мы также идем в небольшие населенные пункты брать пробы, мы всегда обнаруживаем вирус», - говорит он.

Член научного совета и профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер сказала Postimees, что британского штамма много и в Южной Эстонии, а не только в Северной Эстонии. «Почему здесь не было взрывного роста? Вероятно, дело в поведении людей», - объяснила она.

По словам Фишер, взрыва в Южной Эстонии не произойдет, если люди будут еще более осторожными, поскольку обычный штамм, как и британский распространены везде. «Нельзя сказать, что в Южной Эстонии безопаснее, просто там меньше уровень заражения», - говорит она.

По ее словам, причиной тому могли стать два обстоятельства: в Южной Эстонии меньше концентрация британского штамма и люди соблюдают ограничения. «Но и здесь британский штамм преобладает», - добавила она.

«Учитывая, что по всей Эстонии введены строгие ограничения, я надеюсь, что у нас не будет взрывного роста», - сказала Фишер.

По словам профессора медицинской вирусологии Тартуского университета и главы научного совета Ирьи Лутсар, трудно сказать, может ли британский штамм в ближайшие недели вызвать коронавзрыв в Южной Эстонии. «Поскольку люди передвигаются, неизбежно он доберется и в Южную Эстонию. Но такого "взрыва" избежать нельзя», - добавила она.

Пик числа нуждающихся в госпитализации еще только предстоит

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik. ФОТО: Remo Tõnismäe

Министр здоровья и труда Танель Кийк отметил на пресс-конференции в пятницу, что, хотя заболеваемость коронавирусом достигла пика, заметна слабая стабилизация. «Распространение коронавируса сейчас на пике. Мы видим слабые признаки стабилизации и больше не видим 70-процентного роста, хотя показатели заболеваемости крайне высоки», - сказал он.

По словам Кийка, больше не видно роста числа заболевших на 40-50 процентов в неделю, как в феврале. «Но нынешний пик очень высокий, особенно в Северной Эстонии и на Сааремаа. Показатели больничного лечения только ухудшается, там пик еще только предстоит», - сказал Кийк.

По словам гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, результаты исследования сточных вод говорят о том, что ситуация по-прежнему критическая. «Всего в больницах 658 человек. В палатах ЭМО и в местах, где предоставляется искусственная вентиляция легких, заметно, что число чрезвычайно тяжелых пациентов быстро растет. Рост заметен в северной части страны», - говорит Ланно.