В Финляндии могут ввести дополнительные ограничения

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в интервью телепрограмме Yle, что детали новых ограничений пока не согласованы. Но Марин также отметила, что в случае ухудшения ситуации она предпочитает принятие общих мер вместо "точечных" ужесточений.

"Нам нужен крупный инструмент, как кувалда, а не как отвертка, которая позволяет регулировать лишь некоторые точки", - уточнила она.