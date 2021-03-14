В Финляндии могут ввести дополнительные ограничения
Правительство Финляндии продолжает подготовку закона о введении комендантского часа в случае, если ситуация в стране ухудшится.
Правительство Финляндии продолжает подготовку закона о введении комендантского часа в случае, если ситуация в стране ухудшится.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в интервью телепрограмме Yle, что детали новых ограничений пока не согласованы. Но Марин также отметила, что в случае ухудшения ситуации она предпочитает принятие общих мер вместо "точечных" ужесточений.
"Нам нужен крупный инструмент, как кувалда, а не как отвертка, которая позволяет регулировать лишь некоторые точки", - уточнила она.
Таким инструментом могли бы стать ограничения на передвижение. "Если мутация вируса ускорит распространение, и люди не сократят свои контакты добровольно, то нам придется их ограничить не только в торговых центрах и в отдельных предприятиях. Нам придется вмешаться в социальные контакты людей", - добавила Марин.