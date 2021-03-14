Тяжелое ДТП на шоссе: в результате столкновения грузовика и легковушки погиб человек

По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В легковом автомобиле находился только водитель, к сожалению, он получил такие тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.

На месте аварии движение перекрыто, объезд организован через Рапла.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

ФОТО: Facebooki Grupp Liiklus- Ja Patrullinfo Pärnus

Водителей призывают к осторожности

По данным Службы погоды, сегодня утром по всей Эстонии есть опасность гололеда. Рано утром дорожное покрытие основных и второстепенных шоссе влажное от реагентов, второстепенные дороги и участки между лесами могут быть скользкими от инея. Местами на островах и на северо-западе Эстонии идет мокрый снег. Температура на несколько градусов выше или ниже нуля и существует опасность гололеда на дорогах, пишет Pärnu Postimees.

Водителям следует быть бдительными, поскольку даже небольшие перепады температуры в районе нуля градусов могут вызвать большие изменения в дорожных условиях.

Днем ожидается облачная погода с отдельными прояснениями. До полудня в северном направлении сместится зона мокрого снега и снега. Вероятна гололедица, после полудня по некоторым регионам дожди и мокрый снег, на Хийумаа и северо-западном побережье местами возможен снег. Ветер южных направлений, 3-9, порывами до 12 м/сек, вечером начиная с островов понемногу сменит направление на западное и северо-западное. Температура воздуха 1-5 градуса тепла.

Карта метеорологической службы полностью желтая, что означает, что в определенных условиях погодные условия могут быть опасными. Людям следует учитывать, что погода может повлиять на их деятельность.