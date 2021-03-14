Галерея ⟩ Бывшего командующего Силами обороны Йоханнеса Керта проводили в последний путь
Похороны бывшего командующего Силами обороны и Кайтселийта генерал-лейтенанта Йоханнеса Керта состоялись в воскресенье.
Похороны бывшего командующего Силами обороны и Кайтселийта генерал-лейтенанта Йоханнеса Керта состоялись в воскресенье.
В связи с введенными в стране ограничениями проводы генерала состоялись в кругу семьи и близких усопшего. Силы обороны и Кайтселийт почтили память бывшего руководителя в закрытом формате на территории генерального штаба.
Отпевание началось за закрытыми дверями в таллиннской церкви Яани в два часа. На погребении присутствовали только члены семьи и близкие.
Траурная процессия с гробом на артиллерийском лафете проследовала от церкви Яани на военное кладбище по маршруту площадь Вабадузе – бульвар Каарли – Пярнуское шоссе – улица Ливайлайа – улица Юхкентали – Фильтри. Начало движения запланировано на 14.55.
По пути на кладбище процессия сделала остановку на территории генерального штаба. Все церемониальные мероприятия проводились в соответствии с введенными в стране ограничениями по предотвращению распространения коронавируса.
Силы обороны воздали почести генералу орудийным салютом из 122-мм гаубиц и залпом из стрелкового оружия почетного караула. В воинских частях вооруженных сил и Кайтселийта приспущены государственные флаги.
В связи с ситуацией вокруг коронавируса Силы обороны попросили желающих проводить генерала Керта не скапливаться. С пяти часов вечера желающие смогут возложить цветы к надгробию усопшего. При этом всех просят следовать установленным требованиям, носить маску и соблюдать дистанцию по правилу 2+2.
Кайтселийт призвал своих членов в 14 часов 14 марта, где бы они ни находились, почтить память генерала минутой молчания и в день его похорон в знак уважения носить нарукавную повязку Кайтселийта.
Родившийся 3 декабря 1959 года генерал-лейтенант Йоханнес Керт ушел из жизни 4 марта этого года. Он возглавлял Кайтселийт с 1993 по 1996 год и руководил Силами обороны с 1996 по 2000 год.