Галерея ⟩ Бывшего командующего Силами обороны Йоханнеса Керта проводили в последний путь

В связи с введенными в стране ограничениями проводы генерала состоялись в кругу семьи и близких усопшего. Силы обороны и Кайтселийт почтили память бывшего руководителя в закрытом формате на территории генерального штаба.

Отпевание началось за закрытыми дверями в таллиннской церкви Яани в два часа. На погребении присутствовали только члены семьи и близкие.

Траурная процессия с гробом на артиллерийском лафете проследовала от церкви Яани на военное кладбище по маршруту площадь Вабадузе – бульвар Каарли – Пярнуское шоссе – улица Ливайлайа – улица Юхкентали – Фильтри. Начало движения запланировано на 14.55.

По пути на кладбище процессия сделала остановку на территории генерального штаба. Все церемониальные мероприятия проводились в соответствии с введенными в стране ограничениями по предотвращению распространения коронавируса.

Силы обороны воздали почести генералу орудийным салютом из 122-мм гаубиц и залпом из стрелкового оружия почетного караула. В воинских частях вооруженных сил и Кайтселийта приспущены государственные флаги.

В связи с ситуацией вокруг коронавируса Силы обороны попросили желающих проводить генерала Керта не скапливаться. С пяти часов вечера желающие смогут возложить цветы к надгробию усопшего. При этом всех просят следовать установленным требованиям, носить маску и соблюдать дистанцию по правилу 2+2.

Кайтселийт призвал своих членов в 14 часов 14 марта, где бы они ни находились, почтить память генерала минутой молчания и в день его похорон в знак уважения носить нарукавную повязку Кайтселийта.