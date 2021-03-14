В Эстонии прививку от коронавируса получил каждый восьмой взрослый

Обе дозы вакцины получили 52 649 человек. За неделю было сделано более 39 500 прививок, из которых 5 513 - в субботу. Вакцинация продолжается в воскресенье, сообщило Министерство социальных дел.

«Наша общая цель - быстро преодолеть кризис COVID-19 и вернуться к как можно более нормальной жизни. Мы можем добиться этого ответственным и разумным поведением, при этом сокращая контакты с другими людьми, чтобы ограничить распространение вируса. В то же время вакцинацией мы в первую очередь защищаем людей, подверженных наибольшему риску заражения COVID-19», - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

В предстоящие недели продолжится вакцинация групп риска и работников передовой. Статистика о вакцинации доступна на сайте Департамента здоровья. Данные о своей вакцинации можно найти на портале Digilugu.ee.

Цель вакцинации от COVID-19 – защитить группы риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или заболевание которых может протекать тяжелее, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смертность, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечить нормальное функционирование общества.