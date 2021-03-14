Netflix начал борьбу с передачей паролей от аккаунтов другим людям

На днях некоторым пользователям, которые пытались войти в чужие аккаунты, приходило уведомление: «Это ваш аккаунт? Если вы не живете вместе с владельцем аккаунта, то для просмотра вам необходимо зарегистрироваться». После этого пользователям предлагалось создать новый аккаунт и получить бесплатный 30-дневный доступ к сервису.