Netflix начал борьбу с передачей паролей от аккаунтов другим людям
Стриминговый сервис Netflix приступил к борьбе с распространением паролей от аккаунтов между пользователями, которые не живут вместе.
Стриминговый сервис Netflix приступил к борьбе с распространением паролей от аккаунтов между пользователями, которые не живут вместе.
На днях некоторым пользователям, которые пытались войти в чужие аккаунты, приходило уведомление: «Это ваш аккаунт? Если вы не живете вместе с владельцем аккаунта, то для просмотра вам необходимо зарегистрироваться». После этого пользователям предлагалось создать новый аккаунт и получить бесплатный 30-дневный доступ к сервису.
«Этот тест разработан для того, чтобы помочь убедиться, что использующие аккаунт в Netflix люди имеют на это право», — говорится в официальном ответе пресс-службы стриминга.
По данным исследовательской компании Magid, около 33% всех пользователей Netflix делятся своим паролем хотя бы с одним другим человеком.