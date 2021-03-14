Жители Эстонии бушуют в соцсетях: 14-летний не может купить энергетик или работать больше двух часов в день, но может быть в сексуальных отношениях с 90-летним?

В свете этого в обществе вновь был поднят вопрос, стоит ли изменять установленный законом минимальный возраст сексуального согласия, который позволяет 14-летнему подростку вступать в половой акт по обоюдному согласию.

Министерство юстиции в комментарии для Postimees ответило, что на этот шаг нельзя пойти непродуманно: «Предварительным условием для принятия такого решения является широкое общественно-политическое обсуждение с участием различных сторон».

В соцсетях же выражают совершенно иную точку зрения, согласно которой возраст сексуального согласия нужно пересмотреть в срочном порядке.

«14-летний:

- ходит в седьмой класс

- не может купить энергетик

- не может открыть счет в банке

- разрешено работать два часа в сутки

- в одиночку не может отправиться на пароме в Финляндию

- не может создать аккаунт в Tinder

- разрешено вступать в половую связь с людьми в возрасте 30/60/90 лет

Ага ... Звучит логично», - пишет пользовательница Twitter.

14-aastane



- käib 7. klassis

- ei tohi osta energiajooke

- ei saa avada pangakontot

- päevas lubatud tööd teha 2 tundi

- ei tohi üksi laevaga Soome sõita

- ei saa Tinderisse kontot teha

- on lubatud omada seksuaalsuhet 30/60/90 aastasega



Yep... Tundub loogiline 🤦🏽‍♀️🤯🤮 — ꒯꒐ꋬꋊꋬ ꉣꄲ꒤꒯ꏂ꒒ 👀 (@DianaiD) March 13, 2021

«Тренер забыл одно предложение перевести с португальского на эстонский прежде, чем отправить письмо от лица женской команды?» - прокомментировал вчерашнее совместное заявление женской футбольной команды в защиту Жетулио Аурелио Фредо.

Treener unustas ühe lause portugali keelest eesti keelde tõlkida, enne kui naiskonna nimel send-nuppu vajutas? pic.twitter.com/HUCHwodtnC — Allar Tankler (@tankler) March 13, 2021

«Что касается педофилии и отношения к жертвам педофилов, нам еще надо пройти большой путь. Ребенок не виноват», - отреагировала на ситуацию другая жительница Эстонии.

Mis puudutab pedofiiliat ja pedofiilide ohvritesse suhtumist, siis on meil veel pikk tee käia. 👏🏻laps👏🏻ei👏🏻ole👏🏻süüdi👏🏻 — Yes Ma’am (@ArbelLenna) March 13, 2021

«Неделя началась с цветов и восхваления женщин, а закончилась доводами с виду нормальных людей, почему старики могут заниматься сексом с несовершеннолетними детьми. Быть женщиной: 0/10, не рекомендую», - написала другая пользовательница.

nädal algas lillede ja naiste ülistamisega ning lõppes pealtnäha normaalsete inimeste põhjendustega, miks vanamehed peaksid alaealiste lastega seksida saama



naiseks olemine: 0/10, wouldn't recommend — Susanna Veevo (@susannaveevo) March 13, 2021

“Kui ma luban ta ära tappa kui ta minuga ei seksi ja siis me “seksime” siis see on ju manipulatsioon mitte vägistamine? 😉” — Hele 🌙 (@Helendus) March 13, 2021

«Очень хотелось бы, чтобы мы не использовали такие слова, как «секс» и «отношения» в контексте, когда мужчина в возрасте 50 лет сексуально эксплуатирует 14-летнего ребенка, поскольку оба термина включают согласие, которое ребенок не может дать», - пишет еще одна пользовательница соцсети.

väga tahaks, et kontekstis, kus 50ndates mees kasutab seksuaalselt ära 14-aastast last, ei kasutaks me sõnu nagu "seks" ja "suhe", sest mõlemad terminid sisaldavad endas nõusolekut, mida laps anda ei saa. — dee (@adhdiana) March 13, 2021

Naljakas kui ma ütlen, et mehed on prügi, siis pean kohe enda tundeid talitsema :/ — Hele 🌙 (@Helendus) March 13, 2021