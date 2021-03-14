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  • Жители Эстонии бушуют в соцсетях: 14-летний не может купить энергетик или работать больше двух часов в день, но может быть в сексуальных отношениях с 90-летним?

Жители Эстонии бушуют в соцсетях: 14-летний не может купить энергетик или работать больше двух часов в день, но может быть в сексуальных отношениях с 90-летним?

Фото иллюстративное. ФОТО: Marko Saarm

В среду бывшая эстонская футболистка, которая в настоящее время использует имя Миа Белле Трисна, рассказала шокирующую историю, что когда ей было всего 14 лет, ее лишил девственности тренер. На данный момент известно, что этим тренером является 66-летний бразилец Жетулио Аурелио Фредо, которому на тот момент было 52 года, пишет спортивная редакция Postimees.

В свете этого в обществе вновь был поднят вопрос, стоит ли изменять установленный законом минимальный возраст сексуального согласия, который позволяет 14-летнему подростку вступать в половой акт по обоюдному согласию.

Министерство юстиции в комментарии для Postimees ответило, что на этот шаг нельзя пойти непродуманно: «Предварительным условием для принятия такого решения является широкое общественно-политическое обсуждение с участием различных сторон».

В соцсетях же выражают совершенно иную точку зрения, согласно которой возраст сексуального согласия нужно пересмотреть в срочном порядке.

«14-летний:

- ходит в седьмой класс

- не может купить энергетик

- не может открыть счет в банке

- разрешено работать два часа в сутки

- в одиночку не может отправиться на пароме в Финляндию

- не может создать аккаунт в Tinder

- разрешено вступать в половую связь с людьми в возрасте 30/60/90 лет

Ага ... Звучит логично», - пишет пользовательница Twitter.

«Тренер забыл одно предложение перевести с португальского на эстонский прежде, чем отправить письмо от лица женской команды?» - прокомментировал вчерашнее совместное заявление женской футбольной команды в защиту Жетулио Аурелио Фредо.

«Что касается педофилии и отношения к жертвам педофилов, нам еще надо пройти большой путь. Ребенок не виноват», - отреагировала на ситуацию другая жительница Эстонии.

«Неделя началась с цветов и восхваления женщин, а закончилась доводами с виду нормальных людей, почему старики могут заниматься сексом с несовершеннолетними детьми. Быть женщиной: 0/10, не рекомендую», - написала другая пользовательница.

«Очень хотелось бы, чтобы мы не использовали такие слова, как «секс» и «отношения» в контексте, когда мужчина в возрасте 50 лет сексуально эксплуатирует 14-летнего ребенка, поскольку оба термина включают согласие, которое ребенок не может дать», - пишет еще одна пользовательница соцсети.

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