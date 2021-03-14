Жители Эстонии бушуют в соцсетях: 14-летний не может купить энергетик или работать больше двух часов в день, но может быть в сексуальных отношениях с 90-летним?
В среду бывшая эстонская футболистка, которая в настоящее время использует имя Миа Белле Трисна, рассказала шокирующую историю, что когда ей было всего 14 лет, ее лишил девственности тренер. На данный момент известно, что этим тренером является 66-летний бразилец Жетулио Аурелио Фредо, которому на тот момент было 52 года, пишет спортивная редакция Postimees.