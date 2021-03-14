Ситуация критическая: в таллиннской больнице рекордное количество Covid-пациентов

По словам главного врача и члена правления Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) профессора Пеэпа Тальвинга, потребность в больничном лечении COVID-больных резко возросла и продолжит еще расти. «Сегодня в региональной больнице 133 Covid-пациента, из них 25 пациентов в отделение интенсивной терапии наивысшей, то есть III степени, среди них 22 на искусственной вентиляции легких. Эти цифры отражают критическую ситуацию во всех больницах», - сказал Тальвинг, по словам которого, за последние 24 часа в их больнице умерло три человека, самым молодым из которых был 51-летний мужчина.

По словам Тальвинга, количество нуждающихся в стационарном лечении пациентов с COVID бесконтрольно растет. «Мы особенно обеспокоены возможностями отделения интенсивной терапии», - сказал Тальвинг. Он отметил, что они находятся в постоянном контакте с больницами региона Пыхьяского медицинского штаба и пациенты распределяются в соответствии с ресурсами больниц.

«Сейчас уже есть необходимость отправлять пациентов в южный регион, и мы договорились об этом с Лыунаским медицинским штабом. Но лишь вопрос времени, когда ресурсы и там будут перегружены», - сказал он, добавив, что ситуация критическая.

«Сейчас самое главное - сделать все возможное, чтобы разорвать цепочки заражений, чтобы замедлить рост числа заболевших. По-прежнему самым важным остается личная ответственность каждого человека. Сегодня каждый должен немедленно внести свой вклад с помощью ограничения своих контактов и повышения безопасности для здоровья как собственного, так и своих близких, коллег и друзей», - сказал Тальвинг.