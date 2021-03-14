Полиция просит помощи: в Кохтла-Ярве пропала 87-летняя женщина

Близкие общались с женщиной в последний раз в четверг, 11 марта. После этого с Лидией не удается связаться. При проверкe квартиры женщины было обнаружено, что телефон она оставила дома.

Описание внешности Лидии передано всем патрулям в этом районе, полиция проверяет полученную от близких информацию о местах, куда женщина могла пойти.

Рост Лидии 150 см, она худощавого телосложения. У нее короткие седые прямые волосы. На ней может быть коричневая куртка, коричневая обувь, бежевая шапка, при ней может быть бежевая сумка.