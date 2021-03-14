В Харьюмаа в ДТП погиб 26-летний мужчина

По первоначальным данным, автомобиль ехал из деревни Педаспеа в сторону Колга-Аабла. Водитель находился в машине один. На крутом вираже машина выехала с дороги и врезалась в дерево. В результате столкновения мужчину выкинуло из автомобиля. Он получил настолько тяжелые повреждения, что скончался на месте. Полицейские, работавшие на месте ДТП, обнаружили, что водитель не использовал ремень безопасности.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры, майор полиции Таави Кирсс сказал, что ремень безопасности может спасти от самых тяжелых последствий.

"Пристегнуться ремнем безопасности как для водителя, так и для пассажиров должно быть обязательной привычкой, без которой водитель не начнет ехать. На дороге следует быть внимательным и не рисковать ни собой, ни другими участниками дорожного движения. Скорость надо выбирать в соответствии с погодными и дорожными условиями и при необходимости на виражах надо сбавлять скорость", — сказал Кирсс.

Все обстоятельства происшествия, в том числе трезвость водителя, будут выяснены в ходе уголовного производства.

Вместе с сегодняшним трагическим ДТП в Таллинне и Харьюмаа в этом году произошло 71 ДТП, в которых погибло три и получили повреждения 75 человек. За тот же период 2020 года в 116 ДТП в Таллинне и Харьюмаа погибло четыре человека, повреждения получили 137 человек.