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  • Картина дня: дискуссии о возрасте согласия, рекордное количество Covid-пациентов в больнице и смертельные ДТП

Картина дня: дискуссии о возрасте согласия, рекордное количество Covid-пациентов в больнице и смертельные ДТП

Северо-Эстонская региональная больница. ФОТО: Madis Veltman

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 марта.

Министр социальной защиты: возраст сексуального согласия необходимо повысить

В свете сексуальных отношений между тренером и несовершеннолетней ученицей, имевших место в футбольном клубе "Нымме Калью", министр социальной защиты Сигне Рийсало считает, что возраст сексуального самоопределения в Эстонии обязательно следует повысить. Читать далее...

Жители Эстонии бушуют в соцсетях: 14-летний не может купить энергетик или работать больше двух часов в день, но может быть в сексуальных отношениях с 90-летним?

В среду бывшая эстонская футболистка, которая в настоящее время использует имя Миа Белле Трисна, рассказала шокирующую историю, что когда ей было всего 14 лет, ее лишил девственности тренер. На данный момент известно, что этим тренером является 66-летний бразилец Жетулио Аурелио Фредо, которому на тот момент было 52 года. Читать далее...

СЕКС-СКАНДАЛ С ТРЕНЕРОМ 〉 Хельме снова нашел повод упрекнуть Кийка

Мартин Хельме объявил в социальных сетях, что министр здравоохранения и труда Танель Кийк в предыдущем правительстве выступил против предложения EKRE увеличить возраст сексуального согласия. По словам Кийка, Хельме говорит глупости. Читать далее...

ИНТЕРВЬЮ 〉 EKRE предлагает изменить возраст согласия. Министр юстиции отмечает противоречия в проекте

После скандала с тренером футбольного клуба «Нымме Калью» Жетулио Аурелио Фредо, представленный в феврале законопроект EKRE, в котором предлагается поднять возраст согласия с нынешних 14 до 16 лет в случае сексуальных отношений с человеком старше 21 года, стал очень актуальным. Однако министр юстиции Марис Лаури (Партия реформ) видит в законопроекте существенные противоречия. Читать далее...

Ситуация критическая: в таллиннской больнице рекордное количество Covid-пациентов

В эти выходные в региональной больнице находятся рекордные 133 коронапациента, количество нуждающихся в стационарном лечении постоянно растет, и помимо ограничения планового лечения под угрозой находится экстренное не связанное с пандемией лечение. Читать далее...

В Эстонии выявлено 935 новых зараженных, скончались девять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5055 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 935, то есть 18,5% от общего количества. Читать далее...

Тяжелое ДТП на шоссе: в результате столкновения грузовика и легковушки погиб 35-летний мужчина

Сегодня утром примерно в 6.50 в Центр тревоги сообщили о ДТП в деревне Ваймыйза волости Мярьамаа Раплаского уезда на 60-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. В столкновении грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля Ford получил крайне тяжелые травмы и скончался на месте 35-летний водитель автомобиля Ford. Читать далее...

В Харьюмаа в ДТП погиб 26-летний мужчина

Сегодня около 11 часов в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Куусалу на 16-м километре дороги Куусалу-Леэси. В результате аварии погиб 26 летний мужчина. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 На автобусной остановке произошел взрыв, пострадал один человек

На автобусной остановке "Пярну-мантеэ" у заправки Neste в субботу, 13 марта, поздно вечером произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Читать далее...

Выходящие сейчас из второй пенсионной ступени получат деньги в сентябре

Прежде чем покинуть вторую пенсионную ступень и вывести накопленные там деньги, следует хорошо обдумать это решение. Использовать эти деньги только на повседневные нужды нецелесообразно. Однако, если деньги все же срочно нужны до пенсионного возраста, можно в любой момент подать заявление о снятии всех денег. Читать далее...

Юрист: введенные ограничения конкурируют с правами, защищаемыми Конституцией

Пока остается непонятным, какие же шаги предпринимает государство в смысле своих позитивных обязательств, чтобы ограничение конституционных прав было наименее кратковременным и позволило достичь оздоровления именно общества, а не только системы здравоохранения, пишет юрист бюро Progressor Данил Липатов, проанализировавший ограничения, введенные правительством. Читать далее...

ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ 〉 В Таллинне автобус пролетел на красный, водителей спасла быстрая реакция

Читатель Postimees прислал в редакцию видео автомобильного регистратора, на котором видно, как таллиннский городской автобус выполняет очень опасный маневр, проезжая через перекресток с интенсивным движением на мигающий красный сигнал светофора. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Бывшего командующего Силами обороны Йоханнеса Керта проводили в последний путь

Похороны бывшего командующего Силами обороны и Кайтселийта генерал-лейтенанта Йоханнеса Керта состоялись в воскресенье. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 "Скажите, а "Cпутник" есть?": на вакцинацию в Раквере едут даже из Таллинна

"А "Спутник" у вас есть?" - задает пожилая русская женщина вопрос руководителю Раквереской больницы. Айн Сууркаэв весь день помогает с массовой вакцинацией пожилых людей. Он объясняет женщине, что вакцины нет. Много раз. Женщина слышит, но не слушает. Отрицательный ответ ее не удовлетворяет. Она уходит, чтобы вернуться. Берет информационные бюллетени и идет их внимательно читать. Люди собираются в очередь, ждут своей прививки. Читать далее...

ВАКЦИННЫЕ ТУРИСТЫ 〉 В Эстонии появился новый вид туризма

Сегодня вакцинация людей старше 65 лет продолжается в различных медицинских учреждениях по всей Эстонии. Руководитель Раквереской больницы Айн Сууркаев сообщил, что вчера и сегодня первую дозу вакцины AstraZeneca получили 422 человека. Читать далее...

1000 ПЕРВЫХ ДОЗ 〉 Глава Пярнуской больницы о вакцинации: мы никого не заставляем и не заманиваем

В эти выходные впервые прошла массовая вакцинация от коронавируса - в целевую группа входят люди старше 65. Около 1100 человек приготовились к вакцинации в Пярнуской больнице. В субботу первую дозу AstraZeneca получили более 600 человек. По состоянию на воскресенье, все номерки на вакцинацию были забронированы. Вакцинировалось столько же человек, сколько и накануне. Читать далее...

Пропавшая в Кохтла-Ярве 87-летняя женщина найдена мертвой

Полиция сообщила, что пропавшая в Кохтла-Ярве 87-летняя Лидия, к сожалению, найдена мертвой. Читать далее...

Объявлены лауреаты премий Капитала культуры за произведение на русском языке

В воскресенье, 14 марта, в День родного языка стали известны лауреаты литературной премии Капитала культуры за 2020 год. Премии авторам, пишущим на русском языке, получили Елена Скульская и Игорь Котюх. Читать далее...

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