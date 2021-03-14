Картина дня: дискуссии о возрасте согласия, рекордное количество Covid-пациентов в больнице и смертельные ДТП

Выходящие сейчас из второй пенсионной ступени получат деньги в сентябре

Прежде чем покинуть вторую пенсионную ступень и вывести накопленные там деньги, следует хорошо обдумать это решение. Использовать эти деньги только на повседневные нужды нецелесообразно. Однако, если деньги все же срочно нужны до пенсионного возраста, можно в любой момент подать заявление о снятии всех денег. Читать далее...

Юрист: введенные ограничения конкурируют с правами, защищаемыми Конституцией

Пока остается непонятным, какие же шаги предпринимает государство в смысле своих позитивных обязательств, чтобы ограничение конституционных прав было наименее кратковременным и позволило достичь оздоровления именно общества, а не только системы здравоохранения, пишет юрист бюро Progressor Данил Липатов, проанализировавший ограничения, введенные правительством. Читать далее...

ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ 〉 В Таллинне автобус пролетел на красный, водителей спасла быстрая реакция

Читатель Postimees прислал в редакцию видео автомобильного регистратора, на котором видно, как таллиннский городской автобус выполняет очень опасный маневр, проезжая через перекресток с интенсивным движением на мигающий красный сигнал светофора. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Бывшего командующего Силами обороны Йоханнеса Керта проводили в последний путь

Похороны бывшего командующего Силами обороны и Кайтселийта генерал-лейтенанта Йоханнеса Керта состоялись в воскресенье. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 "Скажите, а "Cпутник" есть?": на вакцинацию в Раквере едут даже из Таллинна

"А "Спутник" у вас есть?" - задает пожилая русская женщина вопрос руководителю Раквереской больницы. Айн Сууркаэв весь день помогает с массовой вакцинацией пожилых людей. Он объясняет женщине, что вакцины нет. Много раз. Женщина слышит, но не слушает. Отрицательный ответ ее не удовлетворяет. Она уходит, чтобы вернуться. Берет информационные бюллетени и идет их внимательно читать. Люди собираются в очередь, ждут своей прививки. Читать далее...

ВАКЦИННЫЕ ТУРИСТЫ 〉 В Эстонии появился новый вид туризма

Сегодня вакцинация людей старше 65 лет продолжается в различных медицинских учреждениях по всей Эстонии. Руководитель Раквереской больницы Айн Сууркаев сообщил, что вчера и сегодня первую дозу вакцины AstraZeneca получили 422 человека. Читать далее...

1000 ПЕРВЫХ ДОЗ 〉 Глава Пярнуской больницы о вакцинации: мы никого не заставляем и не заманиваем

В эти выходные впервые прошла массовая вакцинация от коронавируса - в целевую группа входят люди старше 65. Около 1100 человек приготовились к вакцинации в Пярнуской больнице. В субботу первую дозу AstraZeneca получили более 600 человек. По состоянию на воскресенье, все номерки на вакцинацию были забронированы. Вакцинировалось столько же человек, сколько и накануне. Читать далее...

Пропавшая в Кохтла-Ярве 87-летняя женщина найдена мертвой

Полиция сообщила, что пропавшая в Кохтла-Ярве 87-летняя Лидия, к сожалению, найдена мертвой. Читать далее...

Объявлены лауреаты премий Капитала культуры за произведение на русском языке