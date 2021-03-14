Картина дня: дискуссии о возрасте согласия, рекордное количество Covid-пациентов в больнице и смертельные ДТП
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 марта.
В свете сексуальных отношений между тренером и несовершеннолетней ученицей, имевших место в футбольном клубе "Нымме Калью", министр социальной защиты Сигне Рийсало считает, что возраст сексуального самоопределения в Эстонии обязательно следует повысить. Читать далее...
В среду бывшая эстонская футболистка, которая в настоящее время использует имя Миа Белле Трисна, рассказала шокирующую историю, что когда ей было всего 14 лет, ее лишил девственности тренер. На данный момент известно, что этим тренером является 66-летний бразилец Жетулио Аурелио Фредо, которому на тот момент было 52 года. Читать далее...
Мартин Хельме объявил в социальных сетях, что министр здравоохранения и труда Танель Кийк в предыдущем правительстве выступил против предложения EKRE увеличить возраст сексуального согласия. По словам Кийка, Хельме говорит глупости. Читать далее...
После скандала с тренером футбольного клуба «Нымме Калью» Жетулио Аурелио Фредо, представленный в феврале законопроект EKRE, в котором предлагается поднять возраст согласия с нынешних 14 до 16 лет в случае сексуальных отношений с человеком старше 21 года, стал очень актуальным. Однако министр юстиции Марис Лаури (Партия реформ) видит в законопроекте существенные противоречия. Читать далее...
В эти выходные в региональной больнице находятся рекордные 133 коронапациента, количество нуждающихся в стационарном лечении постоянно растет, и помимо ограничения планового лечения под угрозой находится экстренное не связанное с пандемией лечение. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5055 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 935, то есть 18,5% от общего количества. Читать далее...
Сегодня утром примерно в 6.50 в Центр тревоги сообщили о ДТП в деревне Ваймыйза волости Мярьамаа Раплаского уезда на 60-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. В столкновении грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля Ford получил крайне тяжелые травмы и скончался на месте 35-летний водитель автомобиля Ford. Читать далее...
Сегодня около 11 часов в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Куусалу на 16-м километре дороги Куусалу-Леэси. В результате аварии погиб 26 летний мужчина. Читать далее...
На автобусной остановке "Пярну-мантеэ" у заправки Neste в субботу, 13 марта, поздно вечером произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Читать далее...
Прежде чем покинуть вторую пенсионную ступень и вывести накопленные там деньги, следует хорошо обдумать это решение. Использовать эти деньги только на повседневные нужды нецелесообразно. Однако, если деньги все же срочно нужны до пенсионного возраста, можно в любой момент подать заявление о снятии всех денег. Читать далее...
Пока остается непонятным, какие же шаги предпринимает государство в смысле своих позитивных обязательств, чтобы ограничение конституционных прав было наименее кратковременным и позволило достичь оздоровления именно общества, а не только системы здравоохранения, пишет юрист бюро Progressor Данил Липатов, проанализировавший ограничения, введенные правительством. Читать далее...
Читатель Postimees прислал в редакцию видео автомобильного регистратора, на котором видно, как таллиннский городской автобус выполняет очень опасный маневр, проезжая через перекресток с интенсивным движением на мигающий красный сигнал светофора. Читать далее...
Похороны бывшего командующего Силами обороны и Кайтселийта генерал-лейтенанта Йоханнеса Керта состоялись в воскресенье. Читать далее...
"А "Спутник" у вас есть?" - задает пожилая русская женщина вопрос руководителю Раквереской больницы. Айн Сууркаэв весь день помогает с массовой вакцинацией пожилых людей. Он объясняет женщине, что вакцины нет. Много раз. Женщина слышит, но не слушает. Отрицательный ответ ее не удовлетворяет. Она уходит, чтобы вернуться. Берет информационные бюллетени и идет их внимательно читать. Люди собираются в очередь, ждут своей прививки. Читать далее...
Сегодня вакцинация людей старше 65 лет продолжается в различных медицинских учреждениях по всей Эстонии. Руководитель Раквереской больницы Айн Сууркаев сообщил, что вчера и сегодня первую дозу вакцины AstraZeneca получили 422 человека. Читать далее...
В эти выходные впервые прошла массовая вакцинация от коронавируса - в целевую группа входят люди старше 65. Около 1100 человек приготовились к вакцинации в Пярнуской больнице. В субботу первую дозу AstraZeneca получили более 600 человек. По состоянию на воскресенье, все номерки на вакцинацию были забронированы. Вакцинировалось столько же человек, сколько и накануне. Читать далее...
Полиция сообщила, что пропавшая в Кохтла-Ярве 87-летняя Лидия, к сожалению, найдена мертвой. Читать далее...
В воскресенье, 14 марта, в День родного языка стали известны лауреаты литературной премии Капитала культуры за 2020 год. Премии авторам, пишущим на русском языке, получили Елена Скульская и Игорь Котюх. Читать далее...