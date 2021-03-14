Картина дня: взрыв на остановке, смертельные ДТП и рекордное количество Covid-пациентов в больнице

ФОТО И ВИДЕО 〉 На автобусной остановке произошел взрыв, пострадал один человек

На автобусной остановке "Пярну-мантеэ" у заправки Neste в субботу, 13 марта, поздно вечером произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Читать далее...

Тяжелое ДТП на шоссе: в результате столкновения грузовика и легковушки погиб 35-летний мужчина

Сегодня утром примерно в 6.50 в Центр тревоги сообщили о ДТП в деревне Ваймыйза волости Мярьамаа Раплаского уезда на 60-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. В столкновении грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля Ford получил крайне тяжелые травмы и скончался на месте 35-летний водитель автомобиля Ford. Читать далее...

В Харьюмаа в ДТП погиб 26-летний мужчина

Сегодня около 11 часов в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Куусалу на 16-м километре дороги Куусалу-Леэси. В результате аварии погиб 26 летний мужчина. Читать далее...

Ситуация критическая: в таллиннской больнице рекордное количество Covid-пациентов

В эти выходные в региональной больнице находятся рекордные 133 коронапациента, количество нуждающихся в стационарном лечении постоянно растет, и помимо ограничения планового лечения под угрозой находится экстренное не связанное с пандемией лечение. Читать далее...

В Эстонии выявлено 935 новых зараженных, скончались девять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5055 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 935, то есть 18,5% от общего количества. Читать далее...

Выходящие сейчас из второй пенсионной ступени получат деньги в сентябре

Прежде чем покинуть вторую пенсионную ступень и вывести накопленные там деньги, следует хорошо обдумать это решение. Использовать эти деньги только на повседневные нужды нецелесообразно. Однако, если деньги все же срочно нужны до пенсионного возраста, можно в любой момент подать заявление о снятии всех денег. Читать далее...

Юрист: введенные ограничения конкурируют с правами, защищаемыми Конституцией

Пока остается непонятным, какие же шаги предпринимает государство в смысле своих позитивных обязательств, чтобы ограничение конституционных прав было наименее кратковременным и позволило достичь оздоровления именно общества, а не только системы здравоохранения, пишет юрист бюро Progressor Данил Липатов, проанализировавший ограничения, введенные правительством. Читать далее...

Министр социальной защиты: возраст сексуального согласия необходимо повысить