Картина дня: взрыв на остановке, смертельные ДТП и рекордное количество Covid-пациентов в больнице
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 марта.
На автобусной остановке "Пярну-мантеэ" у заправки Neste в субботу, 13 марта, поздно вечером произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Читать далее...
Сегодня утром примерно в 6.50 в Центр тревоги сообщили о ДТП в деревне Ваймыйза волости Мярьамаа Раплаского уезда на 60-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. В столкновении грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля Ford получил крайне тяжелые травмы и скончался на месте 35-летний водитель автомобиля Ford. Читать далее...
Сегодня около 11 часов в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Куусалу на 16-м километре дороги Куусалу-Леэси. В результате аварии погиб 26 летний мужчина. Читать далее...
В эти выходные в региональной больнице находятся рекордные 133 коронапациента, количество нуждающихся в стационарном лечении постоянно растет, и помимо ограничения планового лечения под угрозой находится экстренное не связанное с пандемией лечение. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5055 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 935, то есть 18,5% от общего количества. Читать далее...
Прежде чем покинуть вторую пенсионную ступень и вывести накопленные там деньги, следует хорошо обдумать это решение. Использовать эти деньги только на повседневные нужды нецелесообразно. Однако, если деньги все же срочно нужны до пенсионного возраста, можно в любой момент подать заявление о снятии всех денег. Читать далее...
Пока остается непонятным, какие же шаги предпринимает государство в смысле своих позитивных обязательств, чтобы ограничение конституционных прав было наименее кратковременным и позволило достичь оздоровления именно общества, а не только системы здравоохранения, пишет юрист бюро Progressor Данил Липатов, проанализировавший ограничения, введенные правительством. Читать далее...
В свете сексуальных отношений между тренером и несовершеннолетней ученицей, имевших место в футбольном клубе "Нымме Калью", министр социальной защиты Сигне Рийсало считает, что возраст сексуального самоопределения в Эстонии обязательно следует повысить. Читать далее...