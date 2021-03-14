Керсти Кальюлайд: заботиться об эстонском языке нужно каждый день
Заботиться об эстонском языке нужно каждый день, сказала президент Керсти Кальюлайд на церемонии вручения призов собирателям фольклора.
Заботиться об эстонском языке нужно каждый день, сказала президент Керсти Кальюлайд на церемонии вручения призов собирателям фольклора.
«Наш язык и Эстония песен-сказок живут только тогда, когда мы сами и каждый день с заботой и любовью относимся к нашему родному языку. Мы можем делать это, широко и красиво используя свой язык и обучая ему других. Мы можем делать это, помогая языковедам, замечательно используя слова народного языка вместо иностранных. Мы можем делать это, используя диалекты родного края и обучая молодежь или собирая наш фольклор», - сказала Кальюлайд на виртуальной церемонии награждения.
Хранимые в Эстонском фольклорном архиве со времен Якоба Хурта бесценные сокровища фольклора, по словам главы государства, могут поведать о праздниках и повседневных радостях и горестях народа всем нынешним и будущим исследователям.
Лауреатами этого года стали Айно Лийвик и Урве Варес. Адик Сепп удостоен награды за дело всей жизни.
Адик Сепп начал собирать фольклор еще 15-летним школьником, его первые работы попали в фольклорные архивы 60 лет назад. Например, он записал истории почти всех исторических приходов Сааремаа, а также Ляэнемаа и Вильяндиского уезда и собрал предания о географических названиях.
Айно Лийвик, или бабушка Айно, уже почти десять лет присылает юмористические и личные истории из Ида-Вирумаа, а в прошлом году она посвятила особую часть сборника считалкам Вирумаа.
Урве Варес начала сотрудничать с архивом десять лет назад, она собирает детсадовский фольклор, а в прошлом году своими выдающимися работами приняла участие в сборе народного творчества о насилии и времени коронавируса.
В 1935-1940 годах президентских премий были удостоены более ста собирателей народного творчества для Эстонского фольклорного архива. Премия восстановлена в 1993 году по инициативе Эстонского литературного музея при поддержке Президентского фонда культуры.