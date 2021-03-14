Керсти Кальюлайд: заботиться об эстонском языке нужно каждый день

«Наш язык и Эстония песен-сказок живут только тогда, когда мы сами и каждый день с заботой и любовью относимся к нашему родному языку. Мы можем делать это, широко и красиво используя свой язык и обучая ему других. Мы можем делать это, помогая языковедам, замечательно используя слова народного языка вместо иностранных. Мы можем делать это, используя диалекты родного края и обучая молодежь или собирая наш фольклор», - сказала Кальюлайд на виртуальной церемонии награждения.

Хранимые в Эстонском фольклорном архиве со времен Якоба Хурта бесценные сокровища фольклора, по словам главы государства, могут поведать о праздниках и повседневных радостях и горестях народа всем нынешним и будущим исследователям.

Лауреатами этого года стали Айно Лийвик и Урве Варес. Адик Сепп удостоен награды за дело всей жизни.

Адик Сепп начал собирать фольклор еще 15-летним школьником, его первые работы попали в фольклорные архивы 60 лет назад. Например, он записал истории почти всех исторических приходов Сааремаа, а также Ляэнемаа и Вильяндиского уезда и собрал предания о географических названиях.

Айно Лийвик, или бабушка Айно, уже почти десять лет присылает юмористические и личные истории из Ида-Вирумаа, а в прошлом году она посвятила особую часть сборника считалкам Вирумаа.

Урве Варес начала сотрудничать с архивом десять лет назад, она собирает детсадовский фольклор, а в прошлом году своими выдающимися работами приняла участие в сборе народного творчества о насилии и времени коронавируса.