Европе предрекли Фрекзит

Обозреватель Лоран Эрбле предсказал Фрекзит в статье для издания Le Figaro.

По словам журналиста, коронавирус обрушил промышленность в Европе — 80% лекарственных ингредиентов производятся за пределами группировки, закрылись почти все предприятия по изготовлению масок.

Автор обвиняет в этом Евросоюз, который не дает преференций европейской торговле и рекомендует странам сократить расходы на медицину и зарплаты врачей, чтобы повысить конкурентоспособность. По мнению Эрбле, Брюссель мог бы больше помочь своим членам.

Журналист подчеркнул, что Великобритания борется с коронавирусом успешнее Евросоюза, несмотря на то, что Лондону предсказывали множество проблем после Brexit.

«ЕС столь медлителен и плох в своих переговорах, что все большая часть европейских стран начинают действовать в обход и закупаться вакциной у России и Китая», — написал Эрбле.

Автор заявил, что Брюсселю предстоит еще долго расплачиваться за «вакцинное фиаско», что не пройдет бесследно для его имиджа.

«ЕС — это лишь дополнительная и неадаптированная бюрократическая структура, которая парализует нас и отвлекает, и никогда не служит нашим интересам», — заключил журналист.