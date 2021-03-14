Галерея ⟩ "Скажите, а "Cпутник" есть?": на вакцинацию в Раквере едут даже из Таллинна
"А "Спутник" у вас есть?" - задает пожилая русская женщина вопрос руководителю Раквереской больницы. Айн Сууркаэв весь день помогает с массовой вакцинацией пожилых людей. Он объясняет женщине, что вакцины нет. Много раз. Женщина слышит, но не слушает. Отрицательный ответ ее не удовлетворяет. Она уходит, чтобы вернуться. Берет информационные бюллетени и идет их внимательно читать. Люди собираются в очередь, ждут своей прививки, пишет Virumaa Teataja.