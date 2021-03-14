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Галерея ⟩ "Скажите, а "Cпутник" есть?": на вакцинацию в Раквере едут даже из Таллинна

"А "Спутник" у вас есть?" - задает пожилая русская женщина вопрос руководителю Раквереской больницы. Айн Сууркаэв весь день помогает с массовой вакцинацией пожилых людей. Он объясняет женщине, что вакцины нет. Много раз. Женщина слышит, но не слушает. Отрицательный ответ ее не удовлетворяет. Она уходит, чтобы вернуться. Берет информационные бюллетени и идет их внимательно читать. Люди собираются в очередь, ждут своей прививки, пишет Virumaa Teataja.

Глава сестринской службы Раквереской больницы Маркел Паюпуу объясняет Хелле Рохтла побочные эффекты вакцинации. Хелле немного потряхивает. Нет, уколов она не боится. Хелле уже несколько десятилетий болеет диабетом и каждый день делает себе инъекции. «Укола не чувствовалось», - говорит она.

Когда Хелле слышит по радио о возможности вакцинации, ей нужно время, чтобы подумать. Она звонит семейному врачу и спрашивает мнение своих детей. «Когда я записалась на вакцинацию, дети сказали, что я молодец. Семейный врач также похвалил мое решение», - говорит она. 

Теперь укол сделан, и 69-летняя Хелле довольна. «Я решила сделать прививку из соображений безопасности, я боюсь короны. Я бы ее не пережила», - говорит она. Страх перед коронавирусом фактически запер ее дома: в продуктовый магазин она ходит редко, дочерей не видела с октября. К счастью, с детьми можно общаться по телефону и компьютеру. «Теперь страха намного меньше. Я рада, что сделала инъекцию вакцины», - говорит Хелле Рохтла.

Эви и Антс Калдоя приехали в Раквере на вакцинацию из Кехра - это в 80 километрах. 66-летняя Эви говорит, что в четверг вечером по телевизору сказали о возможности, а затем супруги решили, что им нужно время, чтобы подумать.

«Я надеюсь, что вакцина поможет, но я думала о возможных осложнениях», - признается Эви Калдоя. Для нее важно то, что думают дети и внуки. «Они предложили воспользоваться этой возможностью».

В пятницу вечером решение было принято: это шанс, и вакцинация должна быть сделана. «Когда Антс начал нас регистрировать, оказалось, что места в столичных больницах уже заполнены», - говорит Эви. Так они поехали в Раквере.

68-летний Антс Калдоя говорит, что о короне с родственниками говорит редко. «Это часть жизни. Солнце встает каждое утро, но об этом необязательно говорить», - считает мужчина. Он добавляет, что вакцинация дает надежду на улучшение ситуации. 

Его жена говорит, что коронавирус - серьезное заболевание, и она боится. «Вакцинация победила ужасные болезни в истории, я надеюсь, мы сможем победить и ее», - говорит Эви Калдоя.

Айн Сууркаэв, директор Раквереской больницы, говорит, что все номерки заняты, и вакцинация проходит очень хорошо. «Сегодня были представлены все соседние округа», - говорит Сууркаэв.

Много людей приехало из Таллинна и Харьюского уезда, было даже несколько групп. «Самым популярным районом Таллинна был Нымме. Самой пожилой женщине было 92 года», - отмечает директор больницы.

Снова идет русская дама. Он говорит заведующему больницей, что раз "Спутника" нет, она согласна на инъекцию AstraZeneca. Решение принято.

В эти выходные все люди в возрасте 65 лет и старше смогли выбрать подходящее время для вакцинации AstraZeneca в государственной дигирегистратуре. В Раквереской больнице за выходные вакцинированы 400 пожилых людей. Вакцинация проходит в поликлинике на улице Тулевику в Раквере. 

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