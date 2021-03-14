МуПо устроит рейды в Маарду

«Проверка и раздача масок в общественном транспорте Таллинна неделю назад показала, что горожане в основном носят маски. Поскольку вся акция прошла успешно и получила много похвалы от пассажиров, было решено ответить на просьбу мэра Маарду и прийти на помощь городу-спутнику Таллинна, который стал очагом коронавируса. Ежедневно из Маарду на работу в столицу ездит много людей, которые могут неосознанно распространять инфекцию. Поэтому столица решила протянуть руку помощи - об этом договорились мэры Таллинна и Маарду. Мы надеемся, что жители Маарду понимают необходимость ношения масок и носят их в общественном транспорте. Мы сделаем все возможное, чтобы при необходимости поделиться с жителями Маарду дополнительной информацией. Иногда доброе слово и твердые рекомендации более эффективны чем строгий контроль и наказание», - сказал глава МуПо Айвар Тоомпере.