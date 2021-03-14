В Исландии снова произошло сильное землетрясение

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 16:15 по эстонскому времени в воскресенье землетрясения имел координаты 63.99 градуса северной широты и -22.37 градуса западной долготы. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное", передает NEWSru.com.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,3. Американские сейсмологи также сообщили о предшествующем подземном толчке магнитудой 4,5 примерно в 8 - 9 км южнее столицы Исландии.

С декабря 2019 года в Исландии, являющейся зоной повышенной сейсмической активности, произошли десятки тысяч землетрясений. Большинство из них легкие и длятся всего несколько секунд. Однако известно, что подобная частота подземных толчков наблюдалась в прошлом перед извержениями вулканов.

Хотя о четкой угрозе пока речь не идет, Исландская метеорологическая служба (IMO) изменила уровень предупреждения для авиации над вулканическим массивом Крисювик с зеленого на желтый. Последнее извержение в этом районе произошло еще в XII веке.