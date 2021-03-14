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Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил задержание около 200 участников форума независимых муниципальных депутатов в Москве и призвал прекратить преследование независимых голосов в России. В российских соцсетях многие проводят исторические параллели с реалиями 1920-х и 1930-х годов.

Блинкен отметил, что в числе задержанных оказались Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина. Госсекретарь США также назвал основания для задержания сомнительными.

С осуждением задержаний независимых муниципальных депутатов также выступил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Российские власти опять нарушают основные политические права своих граждан. Призываю незамедлительно отпустить всех задержанных активистов", - говорится в записи министра в "Твиттере".

13 марта российская полиция сорвала форум независимых муниципальных депутатов, который открылся в Москве в субботу утром. Силовики задержали около 200 участников форума. В числе задержанных оказались: бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, публицист Владимир Кара-Мурза, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин и исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. В качестве причин задержания полиция назвала сотрудничество с нежелательной организацией и нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований.

В воскресенье организаторы форума сообщили, что сорванное полицией мероприятие все-таки состоялось днем позже. Как рассказала "Эху Москвы" координатор проекта "Объединенные демократы" Анастасия Буракова, встречи небольшими группами прошли в воскресенье, 14 марта, в неформальной обстановке.

Осуждаю задержание участников форума муниципальных депутатов в Москве, среди них @vkaramurza @roizmangbn и др. Российские власти опять нарушают основные политические права своих граждан. Призываю незамедлительно отпустить всех задержанных активистов. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 13, 2021

Быший посол США в России Майкл Макфол призвал западных демократов активнее помогать демократическому движению в России и бывших республиках СССР.

"Демократы на всем постсоветском пространстве сейчас находятся в крайне тяжелом положении, особенно в России, Беларуси, Грузии, Украине и Армении. Демократы Запада и всего мира должны делать больше, чтобы помочь им. Надеюсь, команда Байдена воспримет этот вызов со всей серьезностью", - написал в "Твиттере" Майкл Макфол.

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс с иронией прокомментировал твит Владимира Кара-Мурзы об освобождении из ОВД.

"Да уж, Кафка говорил: 'Часто быть в цепях безопаснее, чем быть свободным'. Вот Кремль из последних сил и пытается тебя, Владимир, 'защитить', а ты все сопротивляешься. Так держать!" - написал Линас Линкявичюс в "Твиттере".

Getty Images Энтони Блинкен призвал прекратить преследование независимых голосов в России.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов считает, что "Кремль увидел в съезде мундепов в Москве создание партии Ходорковского из легально избранных представителей власти".

"Ходорковский vs Путин", - резюмировал Венедиктов.

Депутат Псковского областного собрания и правозащитник Лев Шлосберг сравнил задержание участников форума с арестом депутатов Учредительного Собрания в 1918 году.

"Задержание форума муниципальных депутатов напоминает разгон и арест депутатов Учредительного Собрания большевиками в январе 1918 г. Учредительное Собрание тогда тоже признали нежелательной организацией. Владимир Путин учится ремеслу власти по методичкам Владимира Ленина", - написал Лев Шлосберг.

Задержание форума муниципальных депутатов напоминает разгон и арест депутатов Учредительного Собрания большевиками в январе 1918 г. Учредительное Собрание тогда тоже признали нежелательной организацией. Владимир Путин учится ремеслу власти по методичкам Владимира Ленина. — Лев Шлосберг (@LevShlosberg) March 13, 2021

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, оказавшийся в числе задержанных, напомнил, что 13 марта 1938 г. в Свердловске расстреляли 164 человека.

"Если у них было хотя бы по одному ребенку, то разом осталось 164 сироты. Пять полных классов детей-сирот за один день. Представили?" - написал Ройзман в "Твиттере".

Пользователи соцсетей отреагировали на этот пост, восприняв его как историческую параллель. "Так сегодняшнее задержание депутатов - это реконструкция? Скажите спасибо, что не расстреляли!" - пишет пользователь "Твиттера" @Yan_Liholetov.

Многие пользователи соцсетей вспоминают в связи со срывом съезда 1920-е и 1930-е годы.

Комментируя сообщение о задержании депутатов, один из пользователей "Фейсбука" пишет: "Думаю что 58 вменять будут". (Имеется в виду 58 статья УК РСФСР 1922 года, в которой говорится о контрреволюционных преступлениях).

Некоторые пользователи иронизировали, что это самое массовое одновременное задержание депутатов и годится для книги рекордов Гиннеса.

Рекорд для книги Гиннеса: самое массовое одновременное задержание депутатов . — Последняя туча рассеянной бури (@SOlga16) March 13, 2021

Некоторые пользователи интересовались, когда будут задерживать депутатов, лояльных действующей власти.

Вот видео моего задержания: прямо во время общения с журналистами. Зачем вообще разогнали форум независимых депутатов? Власти очевидно кажется, что она демонстрирует силу. В реальности же вся эта ментовская беготня выглядит просто жалко и нелепо. pic.twitter.com/hfosjV3Uvv — Илья Яшин (@IlyaYashin) March 13, 2021

"Задержание муниципальных депутатов на форуме "Муниципальная Россия"- генеральная репетиция задержания депутатов госдумы", - пишет @Alex_UUU1.

Пользователь @Mia_Asami обращает внимание на то, какие основания полиции необходимы для задержаний активистов.

"Еду на кофейную выставку, планирую обсуждать там только задержание муниципальных депутатов. Для ментов: Шоссе Энтузиастов 5сА", - иронизирует он.