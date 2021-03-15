Эпидемиологическая обстановка в Европе снова ухудшается
В Европе ширится третья волна пандемии коронавируса, пишет Rus.ERR.
В Европе ширится третья волна пандемии коронавируса, пишет Rus.ERR.
В Италии с 15 марта вновь введены жесткие ограничения с закрытием школ, ресторанов и магазинов.
Министерство здравоохранения Франции выразило озабоченность по поводу растущего числа новых случаев заражения. Беспокойство вызывает эпидемиологическая обстановка в районе Парижа; местах для больных COVID-19 в больницах начинают заполняться.
Министр здравоохранения Франции назвал вероятным дальнейшее ужесточение ограничений, поскольку действующий с шести вечера комендантский час оказался недостаточной мерой.