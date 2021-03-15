Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

"Основываясь на новой информации, Голландское управление лекарственных средств (CBG) советует приостановить введение коронавирусной вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Было принято решение не использовать AstraZeneca в течение следующих двух недель (до воскресенья, 28 марта)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Нидерландов.

Власти будут ждать результатов расследования со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA), уточняется в сообщении.

Накануне сообщалось, что Дания, Норвегия, Таиланд и Болгария приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca и из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.

Позднее EMA уведомило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов и применение вакцины можно продолжать. С аналогичным сообщением выступило министерство здравоохранения Канады.

Власти ЕС в конце января приняли решение допустить на рынок Евросоюза вакцину разработки компании AstraZeneca. Однако ранее специалисты в некоторых странах пришли к выводу, что вакцина этой компании годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.